Vidal inauguró playas públicas en Mardel y se enfrentó cara a cara con guardavidas

Se realizó hoy la presentación de los balnearios con nuevos servicios. Los trabajadores hicieron un piquete y no dejaban pasar a su camioneta cuando iba hacia el lugar del acto. La Gobernadora se bajó y les reprochó que no era manera de protestar. No hubo golpes ni violencia.





La gobernadora María Eugenia Vidal dejó inauguradas hoy las playas públicas equipadas en la zona de Constitución.



En el marco del programa "Mar del Plata te hace feliz", los remozados balnearios públicos cuenta con sombrillas y sillas gratuitas, baños, lockers y wi fi.







De camino al punto previsto para el lanzamiento, frente al Museo del Mar, la Gobernadora se topó con un piquete organizado por guardavidas, que le expresaron su reclamo por la reincorporación de ocho compañeros despedidos.



De imprevisto, Vidal se bajó de la camioneta y enfrentó a los manifestantes, bajándose del vehículo respondiendo que esa no era la manera de protestar. Mucho menos de conseguir una audiencia.







"A ustedes les parece que la violencia es la manera, esta es la peor manera de vincularnos", les lanzó la Gobernadora, agregando que "mi equipo o yo los van a escuchar, pero ahora les pido que se corran y me dejen pasar".



“¿A ustedes les parece que esta violencia es la manera? ¿Me tengo que bajar del auto para que esto no suceda?”, les advirtió, recordando al grupo encabezado por Néstor Nardone, titular del gremio, Néstor Nardone, que se quedaría más de una semana en La Feliz y que estaba dispuesta a oir sus reclamos en una reunión programada.



Allegados a Vidal confiaron que no hubo ningón tipo de agresión ni golpes, quedando sólo en un intercambio de palabras entre la mandataria bonaerense y los guardavidas.



Luego de una recorrida por la playa del Museo, la gobernadora Vidal dejó inaugurados los espacios públicos, que podrán utilizarse con la sola presentación del DNI a partir del martes próximo de 10 a 19 horas.







Vidal estuvo acompañada en la ceremonia de inauguración por el presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet, a quien agradeció particularmente porque "sin el banco no se podría haber hecho"; el intendente del Partido de General Pueyrredon, Carlos Fernando Arroyo y autoridades del ente Municipal de Turismo.



"Tenemos buenos precios, rutas seguras y la seguridad que nos brinda la policía", aseguró, destacando el aumento de vuelos hacia la costa atlántica, los trenes, el asfaltado de las calles, la restauración de centros de salud y otros trabajos realizados "para pasar unas lindas vacaciones y llevar buenos recuerdos", comenta el sitio 0223.









