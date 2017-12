AUSTERIDAD

Alcalde sale a destacar que tendrá menos empleados que cuando asumió

El jefe comunal destacó como un avance no haber incorporado personal nuevo a partir de que desembarcó en el distrito en 2015. Como publicó La Tecla, ya había sido elogiado por su plan de recorte de gastos por la Provincia. El sindicato le pide reapertura de paritarias.

El intendente de Bahía Blanca,salió a resaltar que terminará su gestión con menos empleados que cuando asumió, un hecho valioso a los ojos de los funcionarios del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, obsesionados con reducir el déficit.“El municipio de Bahía Blanca va a terminar con menos empleados que cuando asumimos la administración en 2015. El pase a planta significó terminar con la precarización laboral pero no con ingreso de personal nuevo”, sostuvo a FM La Brújula 24.El mandatario destacó que “se darán de baja los contratos de servicios profesionales”, y apuntó que “solamente algunos se van a renovar”. Esto significará un ahorro de 10 millones de pesos", consignó.En esa línea, Gay aseguró que avanzará en una reestructuración de las cargas horarias para los empleados que trabajen 48 horas semanales, en la que todos pasarán a condición de revista, según el convenio colectivo de trabajo, medida conversada con el sindicato. Con la medida, se pondrán límites a las horas extra.Sin embargo, no habrá recorte de horas extras para personal de políticas sociales, enfermeras de unidades sanitarias, el balneario maldonado, las colonias municipales, la guardia de alumbrado, la semaforización y el cementerio.Gay enmarcó las medidas en un plan contra la precarización. Y destacó, en paralelo, los beneficios de la austeridad, dado que también se renovarán unos doce contratos temporarios de personal que había ingresado en 2017 y “que significa un ahorro de 6 millones de pesos”.Como publicó, el tridente Salvai-Lacunza-Vidal en el último foro de alcaldes de Cambiemos destacó la tarea del mandamás de Bahía Blanca, que, en total, aplicó un recorte de la planta política del 15%. Además, dijo que hay medidas adicionales como la reducción de alquileres.“El empleo público no puede subir por encima de la población, los sueldos tienen que seguir un correlato con la inflación; tenemos que ajustarnos con ese parámetro, porque, si no, es inviable gestionar nuestros municipios”, había afirmado a este medio.La declaración se da en momento de un impass en la negociación con el sindicato municipal. Los dirigentes gremiales le reclamaron la reapertura de paritarias. Piensan reclamar un tema que puede generar exasperezas: que los aumentos de los empleados municipales de paritarias no impacten directamente en los cargos jerárquicos.