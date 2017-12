RECLAMOS

Otro intendente con el cuchillo entre los dientes contra las eléctricas

El jefe comunal de un distrito del Sur bonaerense se puso al frente de los reclamos por los cortes de luz. Presentó una demanda colectiva contra Edesur y pide a los vecinos completar un formulario con datos concretos de la falta de servicio.

Seguimos junto a los vecinos en este momento. Por eso reiteramos nuestra demanda colectiva a Edesur ante la justicia.

El intendente de Lanús, el macrista, siguió el ejemplo de su par Mariano Cascallares , jefe comunal de Almirante Brown, y también se puso al frente del reclamo vecinal por los cortes de luz.La situación en el distrito del Sur tiene a mal traer a miles de familias, por lo que Grindetti presentó una demanda colectiva contra la empresa Edesur.A través de un comunicado, el alcalde de Lanús insta a los vecinos a completar un formulario con los datos del reclamo realizado por falta de servicio, que se extiende durante días en algunas zonas del distrito.El comunicado oficial del Municipio de Lanús es el siguiente:"Nuevamente tuvimos que recurrir a la justicia para poder hacer valer la voz de nuestros vecinos. En este incipiente verano ya hemos recibido denuncias y reclamos respecto de reiterados cortes de luz en distintas zonas de nuestro distrito. Los cortes se han prolongado en el tiempo, hablamos de 4 o 5 días sin suministro y sin respuesta por parte de la empresa. La insensibilidad y la falta de respeto a nuestros vecinos de parte de EDESUR llega a límites desesperantes.Desde diciembre del año 2015, cuando asumimos nuestro gobierno venimos advirtiendo la problemática y los incordios que generan los cortes de luz en la vida diaria de nuestros vecinos, falta de agua corriente, comida que se echa a perder, medicamentos que pierden frio y no pueden utilizarse, vecinos electrodependientes que corren riesgo, adultos mayores que viven en edificios y no pueden trasladarse, entre otros trastornos. A estas dificultades se suma la falta de atención de parte de la empresa que hace oídos sordos a los reclamos dejando a los vecinos con un problema sin solución.Durante estos dos años, hemos recurrido a múltiples instancias de diálogo, nos reunimos con las autoridades de la empresa en reiteradas oportunidades, fuimos al ENRE, integramos mesas de trabajo con los equipos técnicos de la empresa y hasta recibimos al presidente de Edesur, Mauricio Bezzechieri quien se comprometió a revisar la situación pero no lo hizo.Nos presentamos ante el defensor del pueblo de la Provincia de Buenos Aires para que intermedie entre el municipio y la empresa y abrimos las puertas de nuestra oficina de defensa al consumidor para que los vecinos afectados por los cortes se expidan e inicien sus denuncias.Compramos generadores para equipar nuestras salas de primera atención y así garantizar el normal funcionamiento de las mismas, asistimos a los vecinos con agua y refrigeración de sus medicamentos y sobre todo los escuchamos, los atendemos, no les damos la espalda, no nos es indiferente la situación. Estamos del lado de nuestros vecinos y lo seguiremos estando.Iniciamos un amparo colectivo representando a miles de vecinos que dijeron basta a la insensibilidad de Edesur y se sumaron a nuestro reclamo. La justicia de primera instancia y la cámara de apelaciones fallaron en favor del municipio y los vecinos de Lanús en dos oportunidades. La resolución de la justicia indica que la empresa debía normalizar el servicio en forma inmediata, en tanto ello no suceda debe repartir agua a los afectados, disponer de grupos electrógenos, cuadrillas de emergencia, descontar de las facturas que pagan los usuarios los días de no prestación del servicio y finalmente trabajar junto al municipio en un protocolo de emergencia. Nada de esto sucedió por parte de Edesur. La situación en este 2017 no cambió, por eso mismo nos presentamos nuevamente ante la justicia para ampliar nuestra denuncia y reafirmar nuestra demanda colectiva, pidiéndole a la corte que se expida lo antes posible y que obligue a la empresa a cumplir con lo fallado por la cámara".El comunicado finaliza con la frase "No están solos. Seguiremos exigiendo que se respete y se cuide al vecino. Dejanos los datos de tu reclamo en www.lanus.gob.ar/demanda-edesur".