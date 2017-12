LA GRIETA

Sigue la novela por la cárcel de Junín

El intendente de Junín respondió a las críticas de la oposición por la posible construcción de una nueva dependencia penitenciaria en el distrito. Le achacan que la misma no fue eliminada del Presupuesto.

Tal como informó La Tecla , junto con el envío del Presupuesto 2018 al Congreso de la Nación , hace ya varios meses, el pueblo de Junín se encontró con una partida especial para la construcción de una nueva cárcel, la cuarta. Rápidamente, la noticia fue desmentida por el gobierno local de Pablo Petrecca y por el ministerio de Justicia nacional, conducido por Germán Garavano.

No obstante, a pesar de las afirmaciones de los dirigentes de Cambiemos sobre la no construcción de la cuarta unidad penitenciaria para el distrito, desde la oposición señalaron a este medio que el proyecto seguía en pie y que sería así hasta encontrarse con la misma en plena construcción.



En ese sentido, esta misma semana, la legisladora kirchnerista Rocío Giaccone acusó al mandamás del Pro de mentiroso. “Petrecca miente. El proyecto de la cárcel en Junín no sólo sigue adelante, sino que continúa apareciendo en el Presupuesto Nacional y, además, ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados”, aseguró en sus redes sociales.



La juninense dobló su apuesta ofensiva contra el alcalde oficialista, preguntándose “¿Cómo confiar en un intendente que se cansó de decir por los medios que no iba a haber una nueva cárcel en nuestro distrito?”.



Además, sostuvo que “Petrecca dijo que nos iba a defender y que iba hablar con los funcionarios nacionales para que saquen del Presupuesto el proyecto de la cárcel juninense, evidentemente no lo hizo”.

"Faltó a su palabra y nos engañó a todos. Petrecca miente. ¿Este es su regalo de Navidad para los juninenses?", ironizó Giaccone, sin que por el momento haya habido una respuesta oficial por parte del municipio.

Con dicho marco, el intendente de Junín cruzó a la kirchnerista y aseguró que no habrá una cuarta cárcel para el distrito. “Hay políticos que todo el tiempo cambian de camiseta. Nosotros empezamos un camino de coherencia”, sentenció.

“El tema no tiene mayor discusión: mientras sea intendente no va a haber una nueva cárcel”, subrayó Petrecca en declaraciones radiales en lo que es un nuevo capítulo de la novela por la unidad penitenciaria.