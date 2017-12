EN AVELLANEDA

CFK cerró el año con Ferraresi: recuerdo de Néstor y palos a Cambiemos

La expresidenta formó parte de un acto en Avellaneda donde el intendente local, Jorge Ferraresi donde anunció el aumento del 30% a los empleados municipales. Fuerte crítica al pacto fiscal al que adhirieron los municipios. CFK aseguró que va a trabajar para que en el 2019 “un peronista esté sentado en la Casa Rosada”.

En tándem, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi y la expresdenta Cristina Fernández de Kirchner cerraron el año con anuncios y críticas para Cambiemos.



En el acto, el mandamás local anunció el aumento del 30% para los empleados municipales y aseguró que para el 2018 su municipio se comprometió a tener el 100% de los trabajadores en planta permanente.



Además, dentro de este paquete de anuncios, aseveró que en el 2018 y 2019 se van a incorporar 100 trabajadores por año.

En ese sentido, Ferraresi recalcó que gobierna siguiendo los andatos de Néstor Kirchner que sintetizó en "cobrarle a los que más tienen para darle a los que menos tienen".



Además, el avellanedense apuntó que existieron presiones del Gobierno para que los municipios adhieran al pacto fiscal y renunció a recibir dinero de dicho acuerdo ya que "no necesitamos pedir esa plata del fondo del Conurbano que están pidiendo algunos alcahuetes".



A su turno, la expresidenta no ahorró en críticas para Cambiemos: "No han hecho otra cosa que endeudarse desde que llegaron al gobierno”, aseveró

Y agregó: "Si cada uno de los dirigentes que codnucen municipios y el país hiciera lo que correponde, qué distinto país tendríamos".



La senador nacionaly máxima referente de Unidad Ciudadana pidió que los argentinos estén "unidos" y sean "solidarios" ya que "hay que construir muchos vínculos con una sociedad que esta siendo despojada porque han profundizado todos los problemas que teniamos ahsta límites insospechbales".



"Por momentos uno piensa si son inútiles", remató CFK quien volvió a recalcar que "Cambiemos es un gobierno que transfiere recursos de los que menos tienen para los sectores más concentrados y estamos viviendo un diciembre que los argentinos no nos merecemos".

Sobre el futuro, volvió a correrse del rol central al sostener "Voy a hacer todo lo posible para que otro compañeros el 10 de diciembre del 2019 esté sentado en la Casa Rosada".



"No me importa quién, quiero ser clara con los compañeros, tenemos que tener la suficiente amplitud y generosidad para no preocuparnos tanto por los nombres de quién sino por lo que se va a hacer, tenemos que garantizar que quien ocupe la casa del pueblo respete el mandato popular", puntualizó la exmandataria.