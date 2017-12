NUEVA ERA

Menéndez llevó a alcaldes peronistas a una reunión con Frigerio y abrió la etapa "PJ dialoguista"

La actividad marcó un claro gesto de diferenciación con la pasada conducción del PJ que estaba a cargo de Fernando Espinoza. El objetivo del encuentro fue pedir trato igualitario del gobierno nacional con los municipios que son gobernados por jefes comunales del peronismo. “En la política lo único que no podes hacer es no sentarte hablar sobre todo con lo que piensan distinto”, dijo el propio Gustavo Menéndez a La Tecla tras el encuentro.

El primer gesto de la nueva era del PJ tuvo lugar en la oficina del ministro del interior de la Nación, Rogelio Grigerio.



A media tarde de hoy, el presidente del peronismo bonaerense e intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, junto a otros jefes comunales del palo como el de Lomas de Zamora, Martín insaurralde y el de Almirante Brown, Mariano Casacallares y el exmandamás de Bolivar y actual diputado nacional, Eduardo "Bali" Bucca, mantuvieron un encuentro con el funcionario nacional y el viceministro, Senastián García De Luca.



De la conversación, además participaron otros dos legisladores nacionales, el oficialista Nicolás Massot y el exkirchnerista, Diego Bossio. El gesto de acercamiento emitido por los alcaldes del PJ se trató de la primera muestra de la nueva etapa que se abre en el peronismo bonaerense.



No en vano, tras la reunuión, el propio Gustavo Menéndez habló con La Tecla y esbozó: “En la política lo único que no podes hacer es no sentarte hablar sobre todo con lo que piensan distinto”.



En efecto, el merlense buscó establecer una línea de diálogo que le garantice a los jefes comunales del peronismo buen feedback con el gobierno nacional. La idea es que níngun distrito pejotista quede relegado frente a las obras de infarestructura que se llevan adelante en ciudades afines a Cambiemos.

"Tenemos una postura critica pero eso no impide que nos podamos sentar a charlar y gestionar en conjunto", argumentó Menéndez al tiempo que calificó la reunión como "muy amena".



En ese sentido, se coordinaron también otras reuniones con los equipos técnicos de los intendentes y el Ministerio.



Otro de los que habló tras la reunión fue Bucca. "Charlamos sobre el acuerdo fiscal y cual es el impacto que va a tener sobre cada uno de los municipios de la Provincia", consideró el bolivarense.



Además, apuntó que "el objetivo es seguir pofundizando políticas que tengan que ver con lograr mayor autonomía por parte de los municipios. La intención es ser nexo, cada vez que se pueda, para articular políticas entre Nación y los Municipios".