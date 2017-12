CIERRE DEL 2017

Para los especialistas, el dólar "se va a estabilizar a un nivel más alto que el anterior”

Un economista evaluó el panorama económico tras el anuncio del Gobierno Nacional del recalculo inflacionario para los próximos años. “Hoy el gobierno ratificó un proceso gradualista", aseguró.

El economista Manuel Solanet analizó el panorama económico tras el anuncio del Gobierno Nacional del recalculo inflacionario para los próximos años. Según comunicó el ministro de Hacienda en conferencia de prensa, será del 15% para 2018, 10% 2019 y 5% para 2020.

“Hoy el gobierno ratificó un proceso gradualista designando las metas, o alargándolas un año después a las que estaban prefijadas”, analizó en diálogo con La Tecla.info, y subrayó la importancia de la iniciativa de “concurrir más al mercado interno en materia de deuda para financiarse que al internacional, y esto tiene que ver con las expectativas sobre el dólar”.

Al respecto, destacó que la moneda extranjera “hasta ahora ha estado muy ofrecida porque el gobierno se financió con dólares, que compraba el Banco Central para que no salieran al mercado. Si el gobierno va a usar menos el mercado interno, va a haber menos dólares que antes, y eso crea una expectativa en la gente que está demandando dólares para atesoramiento”. Sobre la suba del dólar, si bien prefirió no arriesgar números, aseguró que “se va a estabilizar a un nivel más alto que el anterior”.

En torno a la política del oficialismo en materia económica, evaluó: “Veo algo de optimismo en el gobierno sobre mantener un ritmo de crecimiento que haga posible un ajuste gradual sin atacar a fondo el tema del gasto público. Es una apuesta con riesgo, está totalmente digitado el riesgo a futuro de una crisis de deuda”.

“El temor de los que analizan la cuestión fiscal es que no hay esa convergencia que propone el gobierno, y que la deuda siga creciendo al mismo ritmo. Esto no puede ser por mucho más tiempo –desarrolló-. El gobierno dice que va a ir ajustando el déficit primario, y que en el año 2022 la deuda no va a crecer más. Es una apuesta riesgosa. A mí me hubiera gustado que se hagan propuestas efectivas de reducción del gasto público. Si se hubieran hecho, todos estaríamos más tranquilos y se habría disipado la posibilidad de una crisis de deuda”.

Sobre la inflación, especuló que “vamos a tener una reducción mucho más lenta que la que estaba prevista. El 2018 es un año de recuperación de tarifas de energía y transporte, y vamos a tener una inflación estabilizada entre el 1.5 y el 1.8% mensual”.