Cargos docentes en disputa: gremios salen a la calle a protestar

Organizan una clase pública en la puerta de la Legislatura bonaerense. Reclaman que se anule el cese de provisionales y suplentes y que se desista de cambios en el sistema jubilatorio.

Con una clase pública en la calle, el Frente Gremial de Unidad Docente (FGUD) llevará a un punto más alto de visibilidad el reclamo que sostiene contra el cese en el cargo a partir de febrero de provisionales y suplentes dispuesto por el gobierno deLa medida se llevará en la mañana de este jueves en la puerta de la Legislatura bonaerense, ubicada en 7 y 51 y busca visibilizar también el rechazo del sector a la armonización del sistema previsional bonaerense que se evalúa, en consonancia con el pedido de la Casa Rosada.De todas maneras, la aplicación de dos artículos del Estatuto Docente por parte de la Dirección General de Cultura y Educación provocó una fuerte reacción por parte de los gremios. A partir de la aplicación de los artículos 109 y 110, suplentes y provisionales que no cuenten con título habilitante deberán dejar sus cargos.La cartera que dirigetenía previsto implementar la medida, pero ante la resistencia la pospuso para el 28 de febrero, pese a los gremios pelean para que haya un año de prórroga, que permite la adecuación de aquellos que puedan verse afectados.“Es solo para aquellos que estén dando clases sin ningún título, más allá de haber completado la secundaria. Los docentes aplauden la medida. Ahora hay muchos titulados que no tienen lugar en el sistema, porque hay otras personas sin título ocupándolo. No es justo que esto suceda, ni para los docentes ni para los chicos”, dijo a Clarin el subsecretario del Ministerio de Educación,Gremios como FEB y SUTEBA fueron los primeros en alzar la voz. “Hay que tener en cuenta que esta decisión afectaría en mayor medida a materias y modalidades como música, artística, ciencias duras, técnica, especial y agraria”, afirmó, secretaria general adjunta de SUTEBA.Torre se preguntó acaso si la Dirección de General de Cultura y Educación realizó “las previsiones del caso para promover e incentivar la formación inicial y masiva de lxs Docentes que el sistema requiere”. “No sea cosa que el año que viene haya cursos que no se cubran y materias sin Docentes durante meses”, apuntó días atrás.Por otra parte, los docentes se encuentran en estado de alerta. Con los cambios que puede aplicar la Provincia, a instancias del pedido del gobierno nacional, puede afectar el sistema jubilatorio de los docentes, quienes hoy se pueden jubilar de modo anticipado. Temen que se modifique el sistema como ocurrió con los trabajadores del Banco Provincia.