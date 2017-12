AVELLANEDA

Ferraresi desafía a Vidal y anuncia aumento del 30% para municipales

El jefe comunal del distrito de la Tercera sección hará el anuncio formal de un incremento para su planta laboral que escapa a las recomendaciones que emanan desde La Plata. Se espera la presencia de CFK.

El intendente de Avellaneda,, anunciará un aumento del 30% para los trabajadores municipales de cara al 2018 y desafiará así las previsiones de la gobernadoraque busca domar las paritarias y lograr que cierren por debajo del 20% para el año siguiente.Para el anuncio se espera la presencia de la ex senadora, luego de ser la protagonista de la sesión en el Senado que completó el tratamiento de las reformas económicas que había pedido Mauricio Macri, con el presupuesto incluido.Vidal que propuso un Pacto fiscal a los municipios, en especial, para aquellos que atraviesen por problemas económicas. El compromiso de reducir cargos políticos, achicar el déficit y no aumentar la planta de personal más que la población, son algunas de las premisas que el ministro de Economía bonaerense,, “bajó” a los intereses.Con todo, el acto de Ferraresi, en Parque Domínico se destacará, en medio de los cambios económicos implementos por el macrismo. El anuncio tiene lugar mientras el Gobierno prepara sus reformas para el año que viene y se libra una batalla interna entre el PJ y el kirchnerismo sobre el posicionamiento de los fondos que recuperará la Provincia por el ex Fondo del Conurbano.A eso se suma la orden de detención que pesa sobre el jefe comunal de Ensenada, Mario Secco, que conforma junto con Ferraresi, el grupo de los alcaldes más leales a la ex presidenta. El ensenadense está acusado de perturbar el debate legislativo luego de su irrupción a la Legislatura para cuestionar la represión policial de una movilización.