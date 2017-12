PROVINCIA

Massa piensa 2019 en modo negativo: no al PJ de Menéndez, no al acuerdo con Vidal

El líder del Frente Renovador brindó junto a los suyos para ponerle punto final a un complicado 2017. De todos modos, se tiene fe de cara a lo que viene. Para fundamentar ese sentimiento, desde su entorno cuentan cómo el tigrense se moverá políticamente en el próximo a comenzar 2018

Massa ya piensa en sus vacaciones, mientras avanza en su nuevo rol como asesor del ex alcalde neoyorkino, Rudolph Giuliani. ¿Se aleja de la política? Para nada. Incluso, en su entorno aseguran que está tan vivo como siempre, pese a que luego de las elecciones del 22 de octubre muchos lo volvieron a velar. "Se olvidaron de tomarle el pulso", dice la fuente, entre risas.



Esa vitalidad radica en que pese a los rumores mantendrá el acuerdo con el GEN de Margarita Stolbizer, y de a poco apuntará los cañones hacia 2019. Se mostrarán juntos aproximadamente cada sesenta días. En el día a día, ella de la mano del Instituto de Ética y Transparencia y él desde la Fundación Argentina Equilibrio.

Por supuesto, esta no ruptura con Stolbizer, es sinónimo también de incompatibilidad con el peronismo, por más renovado que éste se encuentre. Si bien en el entorno de Massa manifiestan que Gustavo Menéndez, Fernando Gray, Martín Insaurralde y Leonardo Nardini "son amigos", por ahora no hay posibilidades que el tigrense regrese al partido.

El principal problema no pasa por los temas, pues las coincidencias con el PJ son muchísimas más que las disidencias. El freno lo ponen los nombres. "Los muchachos tienen que hacerse cargo de todos los integrantes, en el PJ hay figuras con las que Massa no compartiría ni un café", afirma un intendente renovador, que dicho sea de paso, es titular del PJ en su pago chico.

De esta manera, se echa por tierra esa chance de unidad absoluta que tanto pregona el mandamás de Merlo. Massa no quiere. No lo encuentra sentido a la unidad partidaria, al menos por ahora. El ex jefe comunal de Tigre se siente con fuerza, con pulso y exige contundentes condiciones para empezar a debatir el regreso: los kirchneristas, afuera.

Afuera. Así como quedó el massismo del acuerdo legislativo en la provincia de Buenos Aires. Cambiemos ya no hace uso de la "amistad" que se supo forjar durante los dos primeros años de gestión de Vidal, y ese espacio lo ocupa ahora el bloque de los intendentes que comanda Julio Pereyra, tal como quedó demostrado en las sesiones de diciembre.

De todos modos, los muchachos de Massa no le ven futuro a ese pacto, aunque manifiestan convencidos que no volverán a prestarse a ese juego que "tanto nos perjudicó". 25 de octubre a las 21.30. En ese instante, personalmente, Massa le comunicaba a Vidal que hasta ahí llegaba el acuerdo: el FR ya no jugaba en equipo con el oficialismo, ya no había pacto de Gobernabilidad.

Y así seguirá el asunto por un tiempo, al menos hasta que haya que empezar a hablar de cargos, a partir de marzo. Por ejemplo, las Direcciones del Bano Provincia. ¿Hay nombres en el massismo? Sí, los hay. Pero encerrados bajo siete llaves. Primero, el descanso. El año, además de largo, fue muy duro. El golpe fue duro.

Pero como insisten en el espacio, Massa se siente vivo, con pulso y lejos está de entregrse, como se pretendió instalar tiempo atrás. "Se viene un año light y la idea es no exponeros demasiado, el Gobierno tiene que mostrar sus cartas y ver como sale del atolladero", afirma un legislador nacional, que se anima a agregar que "mientras, Sergio, se mantendrá caladdo, de reunión en reunión.

A todo esto, hay que decir que el líder del Frente Renovador compartió anoche un encuentro de fin de año junto a dirigentes del espacio a quienes agradeció el compromiso en la defensa de los derechos de la clase media, trabajadores y jubilados, al tiempo que los convocó a seguir trabajando en 2018 por el futuro de la Argentina.

Tras un encuentro realizado en el Museo de Arte Tigre (MAT) del cual participaron diputados, legisladores, intendentes, concejales y dirigentes del Frente Renovador, a modo de agradecimiento, Massa expresó: “Tuvimos un año de mucho trabajo intenso, algunas cosas nos arrancaron una sonrisa, otras tantas nos arrancaron alguna lágrima, pero estamos de pie y fuertes, decididos a mostrar que Argentina no tiene que caer ni en el ajuste, ni en el pasado, ni en la corrupción. Tenemos que ser portadores de esperanza para los jubilados que perdieron en el recorte jubilatorio, para la clase media que perdió en el revalúo inmobiliario, para los que no tienen trabajo”.

Asimismo, Massa agradeció el trabajo del bloque de diputados, intendentes, legisladores, concejales y equipos técnicos al manifestar: “Destaco la clase magistral de derecho previsional y firmeza política que dio nuestro bloque en la discusión sobre el recorte de jubilaciones y pensiones que dispuso Macri. A los intendentes les agradezco la enorme tarea de gestión, a pesar de que sigue funcionando el látigo y la chequera".

"En el 2018 vamos a seguir construyendo sobre la idea de que los argentinos merecen un futuro de esperanza, por eso para crecer, tenemos que abrazar a quienes piensan parecido a nosotros. No tenemos que quedarnos en el testimonio de que no somos el pasado ni el ajuste, sino que tenemos que construir una fuerza mayoritaria, por eso tenemos que ser generosos, amplios y abrazar a quienes hoy están en otros lugares pero piensan parecido a nosotros”, concluyó.