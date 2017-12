VERANO

Con el despliegue de 15 mil policías, comenzó el Operativo Sol 2018

La gobernadora María Eugenia Vidal puso en marcha la nueva edición en Mar del Plata. El objetivo estará puesto en reforzar la prevención en 47 localidades bonaerenses. Todos los detalles.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, inauguró hoy el "Operativo Sol 2018", que contará con quince mil doscientos efectivos, más de trescientos vehículos y un importante despliegue tecnológico para brindar "seguridad y tranquilidad" a los turistas que "se tomen un descanso" en las playas, sierras y otros centros vacacionales de 47 localidades bonaerenses.

El Operativo Sol tendrá, además de los recursos tradicionales asignados para esta labor, la incorporación de tecnología específica que facilitará y potenciará el trabajo cotidiano de los uniformados.

"Hemos dado todas las peleas en las que creímos que era bueno pelear para defender lo que hacía muchos años que no se defendía. Recuperamos el Fondo del Conurbano después de muchos años de ser discriminados. Sabemos que falta mucho trabajo y tenemos que esforzarnos y mejorar más. Todavía hay mucho camino que recorrer para estar definitivamente mejor, pero estamos en el camino correcto, el cambio que prometimos empezó y no vamos a parar, no vamos a aflojar", aseveró la gobernadora.

La impronta tecnológica estará marcada por la incorporación de nuevas cámaras y torres de vigilancia interconectadas con los centros de monitoreo recientemente inaugurados, la utilización de escáneres para detectar droga y armas, y de un drone de reconocimiento aéreo de gran alcance que transmite en directo, además de los que se utilizan en los procedimientos policiales, la cobertura integral del 911, el uso de equipos de morpho touch y la implementación de la novedosa aplicación para celulares “Seguridad Provincia”.

Acompañada por los ministros de Seguridad nacional, Patricia Bullrich; y bonaerense, Cristian Ritondo; y el jefe de la policía de la provincia, Fabián Perroni; Vidal manifestó que "es una responsabilidad cuidarlos y darles la tranquilidad que necesitan" a los turistas que veraneen en la Provincia , y explicó que la prevención del delito y accidentes viales estará a cargo de "quince mil" agentes "que trabajarán de noche y de día" junto al SAME, que tendrá presencia en varios puntos de la costa.





Por su parte, Ritondo señaló que el objetivo del Operativo Sol es "cuidar, fortalecer la seguridad de todos los argentinos en nuestro delta, la costa de mar y en nuestras sierras", para que "la provincia de Buenos Aires sea cada día más segura para recibir a sus visitantes".

El Operativo Sol 2018 se desplegará en 47 localidades de la provincia de Buenos Aires, con quince mil policías y unos trescientos vehículos equipados con alta tecnología.

También se implementó el número de emergencias 911 y se incorporaron nuevas cámaras y torres de vigilancia interconectadas con los nuevos centros de monitoreo.

La iniciativa incorporó quince vehículos utilitarios "todo terreno", diez motos de agua, once helicópteros., doscientas motocicletas , cincuenta camionetas y cuarenta automóviles con tecnología de cámaras de 360 grados y un camión cisterna para incendios, entre otros móviles asignados directamente al operativo.

Entre los principales distritos y puntos turísticos afectados al Operativo Sol, están: Mar del Plata, Mar Chiquita, Santa Clara del Mar, Miramar, Ostende, Valeria del Mar, Cariló, Villa Gesell, Las Gaviotas, Mar Azul, Mar de las Pampas, San Clemente del Tuyú, Santa Teresita, Las Toninas, Mar del Tuyú, Costa del Este, San Bernardo, La Lucila del Mar, Aguas Verdes, Mar de Ajó, Nueva Atlantis, General Madariaga, Lobos, Cañuelas, Monte, Junín (Laguna de Gómez), Punta Indio, Chascomús, San Cayetano, Necochea, Monte Hermoso, Pehuén-Co, Patagones, Claromecó, Coronel Suárez (Villa La Arcadia ), Reta, Orense, Tandil, Ensenada, Escobar, Campana, Berazategui, Quilmes, San Isidro, San Fernando, Tigre y Vicente López.

Logística:

- 15.200 policías

- 15 UTV para patrullar en playas.

- 10 motos de agua.

- 18 torres de vigilancia (5 en Mar del Plata, 2 en Pinamar, 2 en Villa Gesell y 1 en La Costa.

- 49 destacamentos móviles.

- 11 helicópteros.

- 200 motos: 100 BMW de alta cilindrada y 100 Corven.

- Radios encriptadas P25.

- 6 escáneres para terminales de transporte (3 para detección de drogas y 3 de armas).

- 50 camionetas y 40 autos adicionales 360º.

- Drone de reconocimiento aéreo (Transmite en directo a pantalla gigante y centros de monitoreo).

- 60 equipos portátiles de morpho touch (cargados con antecedentes penales)

- Camión cisterna para incendios.

- 500 cámaras para caminantes