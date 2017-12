CHIN CHIN

Massa reunió a su tropa para el último mensaje del año y pidió abrir los brazos

Con un brindis del que participaron intendentes, concejales, legisladores y dirigentes, el Frente Renovador despidió el año. Sergio Massa repartió críticas a Cambiemos y pidió a los propios seguir por la senda de una "oposición responsable". Además, llamó a trabajar para sumar a los que piensan parecido.

El massismo llevó adelante su brindis de fin de año y Seergio Massa fue el orador principal. Al aire libre y en Tigre, el máximo referente del Frente Renovador realizó un balance del año y felciitó a los propios por el trabajo hecho durante el 2017.Fueron varios los presentes: concejales, dirigentes, intendentes, legisladores y también armadores del territorio bonaerense los que se dieron cita.En su ortaoria, Massa cargó contra el ajuste de Cambiemos pero destacó la posición adopatad por su espacio en torno a mostrarse como una "oposición responsable"."El camino de la Agrentina no es el ajuste ni el odio ni la venganza, somos una fuerza política portadora de ideas y propuestas", subrayó el legislador nacional.En esa línea, hubo elogios para todos, y un pa´rrafo especial para los intendentes del partido que supieron aguantar las embestidas del látigo y la chequera.Además, Massa agradeció a cada uno de los que trabajan en sus equipos tecnicos "porque sin las ideas que nos acercan seria imposible mostrarle a los argentinos que hay una forma distinta de hacer política".Sobre el final de su oratoria, como frutilla del postre, el tigrense pidió abrir las orejas y los brazos para sumar a todos los que piensan parecido al Frente Renovador y aún no comulgan en ese espacio.Y subrayó: "No nos vamos a oponer con violencia, ni con agravio, ni con el mal uso de las herramientas de comunicación, lo vamos a hacer con propuestas e inteligencia, pero sobre todo con la bandera de la esperanza".Â