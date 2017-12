LUZ VERDE

Los K no acompañaron, pero el gobierno logró la ley de adhesión al Pacto Fiscal

En la Cámara Alta, el bloque kirchnerista fue la única bancada que rechazó la iniciativa. Con la aprobación consumada, desde Unidad Ciudadana pidieron que se cree una comisión bicameral para que se controlen los gastos de los fondos que va a percibir la Provincia. Con esta aprobación la Provincia percibirá 40.000 millones de pesos durante el año 2018 y 65.000 millones de pesos en el 2019.

La Cámara de Senadores convirtió en ley la adhesión al Pacto Fiscal, que le permitirá a la Provincia recuperar recursos provenientes del Fondo del Conurbano. Este avance es clave porque avalará el ingreso de fondos genuinos a las arcas bonaerenses. Es decir, se sumarán 40.000 millones de pesos durante el año 2018 y 65.000 millones de pesos en el 2019.



Fue una sesión debatida en el recinto donde el bloque kirhnerista fue el único que se opuso a la iniciativa. En efecto, el massismo y el bloque de los intendentes dieron el aval aunque realizaron algunas observaciones, la mayoría de ellas vinculadas al control.



En ese contexto, el jefe del bloque oficialista, Roberto Costa, aseveró: "Este acuerdo no es lo que queremos pero es conseguridad lo que se pudo hacer. Para nosotros es un dia histórico, la provincia de Buenos Aires recupera para los bonaerense una parte de lo que no recibió durante muchos años".



Costa fue una de las voces cantantes del oficalismo aunque no la única. El otro fue De Leo quien destacó las bondades de la ley: "Busca rmonizar la estructura tributaria en el pais, Fija pautas claras para que en junio de 2018 esten los procesos de rsponabilidad fiscal aprobados, Marcan un horizonte para que tenagmos una ley de coparticpacion de impuestos que esté en consonancia con la nueva realidad económica argentina".



Por fuera de los que pidieron la palabra en el recinto, el chacabuquense Agustín Máspoli lo hizo vía Twitter al sostener que "el Pacto Fiscal nos permite recuperar los recursos que nos corresponden como bonaerenses por el Fondo del Conurbano. A partir del 2018 tenemos más presupuesto para hacer una Provincia más justa.



El #PactoFiscal nos permite recuperar los recursos que nos corresponden como bonaerenses por el #FondoDelConurbano. A partir del 2018 tenemos más presupuesto para hacer una @BAProvincia más justa. — Agustín Maspoli (@AgustinMaspoli) 27 de diciembre de 2017