El 28 de febrero cesarán en sus cargos los docentes que no tengan título

Se trata de una medida de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia para aquellos que desempeñan cargos como suplentes o provisionales. Desde los sindicatos se señala que la medida afectará a unos 7 mil docentes.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires puso el 28 de febrero como fecha al cese en sus cargos de aquellos docentes que no tengan título en carácter de provisionales y suplentes, en cumplimiento de artículos del Estatuto Docente.La Dirección General de Cultura y Educación, que instrumentó la medida, destaca qua hay docentes que hace más de diez años ocupan un cargo sin un título habilitante. La situación se había permitido en 2014 debido a una excepción por la falta de docentes.Los gremios, en tanto, se oponen a la medida, tal como dio cuenta. Desde el Frente de Unidad Gremial Docente afirman que alrededor de 7 mil docentes se verían afectados en sus puestos de trabajo. Se trata de casi el 2% de las 300.000 personas que dan clases hoy en la provincia de Buenos Aires.Los gremios solicitaron una prórroga de un año para quienes puedan verse afectados puedan regularizar su situación. Desde la cartera educativa, sin embargo, postergaron la aplicación de la medida para el 28 de febrero.“Es solo para aquellos que estén dando clases sin ningún título, más allá de haber completado la secundaria. Los docentes aplauden la medida. Ahora hay muchos titulados que no tienen lugar en el sistema, porque hay otras personas sin título ocupándolo. No es justo que esto suceda, ni para los docentes ni para los chicos”, dijo a Clarin el subsecretario del Ministerio de Educación,En concreto, la discusión gira en torno a los artículos 109 y 110 del Estatuto Docente. El inciso “c” de cada uno indica que provisionales y suplentes cesarán en sus cargos al terminar cada curso escolar, si al momento de su acceso, no contaron “con título habilitante para el cargo, horas cátedra o módulos que desempeña”."No vamos a avalar el cese intempestivo de docentes, vamos a exigir los plazos que permitan adecuar las situaciones de los docentes a la norma" señaló días atrás, la titular de FEB,