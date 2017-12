Ultimátum de colegios médicos a IOMA por demoras en los pagos

El CEMIBO, que aglutina a varios colegios médicos de la Provincia, advirtió que cortará la atención a afiliados de la obra social por los retrasos. Reclaman un canal de diálogo y condiciones igualitarios para los médicos del interior. 500 mil personas podrían verse afectadas.

Colegios médicos de siete distritos de la provincia de Buenos Aires advirtieron con cortar la atención de afiliados al IOMA por demoras recurrentes en los pagos, un conflicto que persiste entre las entidades y la obra social desde hace tiempo y que aún no ha encontrado una solución definitiva.El CEMIBO, que aglutina a los círculos médicos de La Plata, Ensenada, Tandil, Mar del Plata, San Pedro, Balcarce y Trenque Lauquen, le señala al Instituto de Obra Médico Asistencial, cuyo titular fue desplazado en las últimas horas, múltiples trabas.La entidad acusa “falta de diálogo, trabas en la incorporación de nuevos recursos humanos y tecnológicos, convenios capitados sistemáticamente deficitarios, arbitraria reducción de padrones, débitos sistemáticos y excesivos, numerosos y engorrosos trámites de excepción que fomentan la judicialización, extrema burocratización y falta de resolución de los conflictos con las entidades primarias”.Los colegios que integran el CEMIBO se reunieron ayer para dar el ultimátum. Firmaron un comunicado y exigieron una rápida respuesta por parte del organismo que depende del gobierno bonaerense. Enfatizan que no existe un canal de diálogo aceitado y reclamaron un tratamiento igualitario para todas las entidades profesionales.Los colegios, concentran la atención de casi 500 mil afiliados, denunciaron también que persiste la discriminación por parte de la obra social a los médicos del interior bonaerense, a quienes se les pagan honorarios inferiores en comparación con aquellos que atienden en La Plata., presidente del CEMIBO, agregó que “los reiterados cambios de funcionarios en la gestión del IOMA mantiene virtualmente paralizadas áreas clave de la obra social”, y les impide a los prestadores contar con interlocutores válidos. “Todas estas situaciones han sido debidamente informadas y planteadas a la obra social desde hace meses, sin embargo, no hemos tenido respuestas ni resolución”.Por su parte, el presidente de la Agremiación Médica Platense,, dijo que la premisa fue sostener la atención de los afiliados, “pero la situación se ha tornado insostenible para los médicos”. “Advertimos que de no tener respuesta en las próximos días nos veremos obligados a interrumpir el servicio”, enfatizaron.Desde IOMA, en tanto, admitieron demoras en los pagos pero remarcaron que ya se están regularizando. Los reclamos, de todas maneras, se suman para la nueva gestión que encare, el flamante titular designado por Vidal, que viene desde la Ciudad.