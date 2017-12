DIPUTADOS

Hoy por tí...: el PJ le dice "sí" a Vidal, pero pide cambios en el reparto

"La idea es acompañar, así lo definimos junto a varios compañeros del bloque", señaló ante La Tecla.info el presidente de la bancada de Diputados del PJ, Julio Pereyra, en referencia al pacto fiscal que se tratará hoy en la Legislatura bonaerense. Pero el "sí" no viene solo, sino que es acompañado por una propuesta. El PJ emitió un documento en el mismo sentido

Desde el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires determinamos la necesidad de afianzar el Pacto de Responsabilidad Fiscal que firmó la Nación con las provincias, adhiriendo al pedido de nuestros compañeros Gobernadores Peronistas @UnidadPJBsAs pic.twitter.com/WpcyDPCkrX — Unidad Peronista (@UnidadPJBsAs) 27 de diciembre de 2017

"Vamos a lanzar una discusión de cara a 2018", se despachó el ex jefe comunal de Florencio Varela, y agregó que "el ministro Hernán Lacunza ya adelantó algo en la reunión junto a los legisladorse de las diferentes bancadas". Se vienen cambios y el bloque del PJ quiere ser protagonista, como ya lo fue en sesiones anteriores."A partir de esta nueva conformación economica para la provincia de Buenos Aires (N de la R: por el pacto fiscal) hay que discutir una nueva distribución del CUD (Coeficiente Unico de Distribución), la autonomía de los municipios y la ley orgánica de los municipios", afirmó Pereyra.En ese sentido, hizo hincapié en cómo se reparte la obra pública correspondiente a las 135 Comunas proveniente desde la administración provincial, que sería -siempre según Pereyra- el punto a modificar de manera prioritaria.Y destacó a su vez que "son temas que vamos a plantear desde el PJ y que seguramente van a encontrar aceptación en otros legisladores. Es un tema viejo que se discute hace muchos años. Nuestro equipo está buscando y analizando los antecdentes", resunió el referente peronista de la tercera."Es una idea que que hace años se está discutiendo pero no encontrábamos el momento políico paratocarlo. Como ex presidente de la FAM, con el equipo hemos madurado mucho este tema y tenemos grandes especialistas para encarar la temática", ahondó el varelense.Vale recordar que el bloque peronista fue clave en la pasada sesión, cuando tres de sus integrantes decidieron quedarse sentados en sus bancas y así le dieron a Cambiemos el quórum necesario para seguir adelante y lograr la aprobación de la reforma jubilatoria del Bapro.Los muchachos saben que pueden hacerse valer, y lo van a aprovechar. Sin ir más lejos, Pereyra, como se dijo antes, acaba de solicitar modificaciones en el reparto del dinero. Con el massismo más lejos, el oficialismo tiene con quien negociar. Hasta ahora, las dos partes contentas."Nosotros representamos a los intendentes y sabemos que es necesaria la gobernabilidad, pero respetamos la postura de las demás bancadas. Siempre que se pueda debatir y discutir, vamos a acompañar", dijo el varelense, cuando se lo consultó sobre la cosntante negativa K, y añadió que "va a haber casos en el que nosotros tambièn vamos a decir que no".