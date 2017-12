RENOVACION PJ

Menéndez - Gray: objetivo 2019

La fórmula que conduce el PJ bonaerense tiene como finalidad aglutinar a todo el peronismo para volver al poder en los próximos comicios. “No hay límites a la hora de abrir los brazos”, dicen los nuevos popes partidarios, con una meta bien definida.

Se hizo largo el camino hasta la unidad, pero al final se concretó. En el medio, tensas negociaciones que llevaron a pensar que, por primera vez en la historia el peronismo de la Provincia , definiría sus autoridades en una puja interna. Finalmente, los comicios, como siempre, fueron un mero trámite que sólo tuvieron real importancia en los distritos en los que sí hubo más de una papeleta.

Y llegó la hora de oficializar a las nue-vas autoridades. La cita fue en la sede de calle Matheu y, como era de esperar, en la puerta, los siempre ruidosos bombos que tan dificultoso le hacen el trabajo a la prensa. Pero no viene al caso.

En ese contexto, desde hace ya un par de días, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, es el presidente del partido, y su par de Esteban Echeverría, Fernando Gray, el vice.

Con el hashtag “Ahora todos”, sinónimo de cambio y de modernidad, los flamantes jefes del partido de Perón y Evita reunieron al nuevo Consejo y dejaron en claro que, a diferencia de lo sucedido durante la gestión del matancero Fernando Espinoza (será el titular del Congreso partidario), habrá lugar para los espacios que habían sido postergados, como el massismo y el randazzismo, entre otros.

-¿Pueden hacer una síntesis de #Ahora todos, la frase que eligieron para la presentación del nuevo partido?

-Gustavo Menéndez: Estamos abiertos para recibir a todos los compañeros que, por distintos motivos, no han podido confluir en los últimos años, y creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. Este campo popular, si tiene la inteligencia política y el equilibrio emocional de confluir, es invencible en las urnas. Además, es el espacio que le ha dado, en la historia de la Republica Argentina , las horas más felices a nuestro pueblo.

-Fernando Gray: Es muy importante el paso que está dando el peronismo de la Provincia , donde hemos logrado poner en funcionamiento el partido con una fórmula de unidad. Acá están representadas las secciones más importantes, está Gustavo por la Primera sección electoral, estoy yo por la Tercera , y está representado el interior.

-¿Quiénes son “todos”, por ahora, específicamente? ¿Con quiénes están negociando?

-GM: No hay límites a la hora de abrir los brazos y esperar que, como hijos pródigos, vuelvan todos los peronistas al Partido Justicialista. En ese sentido, no mencionaría la palabra negociar, sino que nos estamos sentando a hablar con el corazón en la mano, con todos los compañeros que, por distintos motivos, no hemos caminado juntos en los últimos tiempos. El diagnóstico, luego de haber perdido tres elecciones consecutivas, obviamente es malo. Pero el pronóstico es muy bueno, ya que todas las fuentes consultadas, todos los sectores consultados, tienen la profunda e íntima convicción de la absoluta necesidad que tenemos de volver a unificar el campo popular con eje en el peronismo. El gran objetivo es la construcción de la nueva mayoría.

-¿Qué va a pasar con la expresidenta Cristina Fernández en este nuevo PJ?

-GM: Cristina viene hablando de la necesidad de apostar al crecimiento de Unidad Ciudadana, que fue una gran herramienta electoral con ella a la cabeza, y que puede permitir que confluyan sectores que no vendrían al PJ, por ejemplo, radicales, socialistas, sectores independientes. Pero el peronismo pasa por otra etapa, y también necesita juntarse. Hay dirigentes muy importantes que difícilmente, te diría imposible, confluyan en UC, como el massismo, el randazzismo o el sector de Diego Bossio. No me imagino a Sergio Massa en Unidad Ciudadana pe-ro sí en el peronismo. Por supuesto, serán espacios complementarios.