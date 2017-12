REUNION

Lacunza pisó la Legislatura para consensuar con propios y ajenos la adhesión al pacto fiscal

El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires encabezó un encuentro con legisladores de todos los colores. Allí, bajó línea sobre las implicancias del Pacto Fiscal al que adhirió la Provincia con Nación. Mañana se reunirá con intendentes massistas.

El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, encabezó esta tarde un encuientro con legisladores de todos los bloques en la previa de la sesión en la que mañana se tratará la adhesión al pacto fiscal por la que el Ejecutivo provincial planea recuperar fondos que por el momento no ha podido obtener en la puja por actualizar el Fondo del Conurbano.A la salida, el funcionario bonaerense expuso que la reunión fue "el último paso de un trabajo de largo aliento de dos años que estamos haciendo con el Gobierno Nacional y las otras provincias, donde el último eslabón de esta cadena es tratar, debatir y aprobar el consenso fiscal en la Legislatura provincial, que restituye fondos que la Provincia perdió, erosionada por distintas medidas arbitrarias. Hoy estamos recuperando esos fondos para los bonaerenses, asíque entendemos que todos los bloques, oficialismo y oposición van a estar de acuerdo con esa iniciativa".ÂSi bien destacó que en el año 2018 los bonaerenses recuperaremos 40 mil millones de pesos, y en el 2019, 65 mil millones, aclaró que "no es que vamos a pasar de la escasez a la abundancia, la Provincia va a seguir siendo la que menos recibe por habitante, pero va a recuperar más o menos la mitad de lo perdido, que no es poco".Por su parte, el presidente del bloque del Frente Renovador en la Cámara de Diputados, Rubén Eslaiman, afirmó: "El ministro expuso punto por punto los alcances de la ley que votaremos mañana sobre consenso fiscal. Nosotros le hemos planteado algunos cambios, particularmente separar el proyecto que el Ejecutivo mandó, por un lado la aprobación del pacto fiscal, y por otro lado todo aquello que tiene que ver con la parte impositiva. También le hemos propuesto la eliminación del artículo 9, que era redundante, y lo han aceptado y lo van a cambiar"."La reunión ha sido satisfactoria para todos los bloques. Entiendo que el nuestro en particular se va conforme. Vamos a acompañar la ley de consenso fiscal porque la Provincia durante 20 años ha sido relegada, y entendemos que ahora se está beneficiando, porque va a recibir recursos extra que no teníamos contemplados -agregó-. El gobierno nacional se ha quedado corto, sí, pero es un paso adelante".Para el uno de la bancada oficialista Maximiliano Abad, "todos los bloques internamente saben que esta ley es un paso adelante. La discusión no es si esta ley es mala, sino si a partir de ahora Cambiemos va a ganar las elecciones porque va a entrar mucha más cantidad de plata a la Legislatura, y esto lo vemos permanentemente en el diálogo con los diputados opositores". Además, adelantó que el bloque que responde a los intendentes peronistas acompañarán la iniciativa y concluyó: "Ojalá que Unidad Ciudadana, que vino a despejar dudas, vaya en la misma sintonía".El encuentro que se llevó adelante en la sala 30 de la Legislatura sirvió de adelanto de los argumentos que en el día de mañana se escucharán en Diputados y, un día después, el jueves 28 en el recinto de la Cámara Alta.A modo de corolario, la medida acordada entre el gobierno nacional con las provincias impide a los municipios endeudarse por encima del 10% de sus recursos corrientes y -al mismo tiempo- no aumentar gastos por sobre el índice de precios.Â

También busca que los municipios bajen las tasas sobre sectores productivos entre las que se pueden enumerar seguridad, higiene y ABL. Y además apunta a que los jefes comunales brinden mayor detalle acerca de los números que presentan para llevar adelante sus gestiones. Proyecciones de recursos y stock de deuda municipal.



Cabe destacar que por estos días no se tata de la única reunión que el funcionario bonaerense mantendrá. Mañana a las 10 horas, hará lo propio con intendentes identificados con el Frente Renovador. En esta oportunidad, los jefes comunales enrolados en el massismo reclamarán por el giro de dinero que el Ejecutivo provincial le adeuda a varios distritos. Buscan que los mismos se efectúen antes del viernes 29 de diciembre.