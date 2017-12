AGENDA OFICIAL

La gobernadora Vidal lanza el Operativo Sol en La Feliz: el adelanto de todos los detalles

La mandataria bonaerense abrirá la temporada 2018 en el municipio comandado por Carlos Arroyo, uno de los distritos más mimados del oficialismo a pesar de las rispideces con el jefe comunal.

La gobernadora María Eugenia Vidal lanzará mañana en Mar del Plata el Operativo Sol 2018, que buscará garantizar la seguridad de los turistas en las distintas ciudades costeras con el refuerzo de equipamiento y 12 mil efectivos policiales, según anunciaron desde el oficialismo.

Vidal estará acompañada por el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, mientras que aún no está confirmada la presencia del intendente local Carlos Arroyo, quien mantiene una relación conflictiva con esta cartera tras decidir suspender el aporte de combustible para patrulleros de la policía bonaerense.



Entre los preparativos en la ciudad balnearia para el evento, ya se cuenta el arribo de 50 móviles policiales. El lugar elegido fue la Plazoleta Almirante Brown, ubicada en la calle Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos, entre Moreno y Arenales.



Allí, habrá gradas VIP para invitados especiales, como intendentes y legisladores. Ceremonial del Ministerio de Seguridad será el encargado de controlar el ingreso, que no será el mismo que el de la Gobernadora. La prensa ingresará por el mismo lugar que el público en general, aunque contará con la reserva de dos tarimas. En la explanada, habrá helicópteros, autos y motos del Ministerio de Seguridad. En el escenario, además de la gobernadora y el titular de la cartera, también estará el Superintendente General de la Policía de la Provincia, Rubén Fabián Perroni, y dos efectivos de cada fuerza de seguridad.



La duración estimada del evento es de 45 minutos, en los que hablarán Ritondo y la mandataria bonaerense. De esta manera, la gobernadora busca acentuar su presencia en una de las ciudades más importantes de la Provincia, donde suele mostrarse asiduamente a pesar de los conflictos latentes con el oficialista Arroyo, quien no ha logrado hacer pie en su gestión desde que asumió el mando del Ejecutivo local.