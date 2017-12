PANORAMA INMOBILIARIO

La zona Norte, a la cabeza en alza de precios inmobiliarios del Conurbano

En esa región, el incremento fue de 4,5% con valores que superan los 3 mil dólares el metro cuadrado en distritos como Vicente López. Mientras tanto, en la zona sur y en la oeste las subas fueron fue de 3,9% y de 3,3% respectivamente.

en la zona norte de la provincia de Buenos Aires el municipio con el valor del metro cuadrado más alto fue Vicente López con u$s 3124

La mayor oferta de créditos para vivienda de parte de instituciones privadas y estatales ha sido acompañada por un alza sostenida en el precio de las propiedades.Según un estudio realizado por la Ciudad de Buenos Aires, la zona sur del Conurbano registró en 2017 el precio más bajo de metro cuadrado de inmuebles ofrecidos a la venta, con una valuación promedio de 1.700 dólares.A la zona sur le siguió el oeste del Conurbano, con 1.730 dólares el metro cuadrado, mientras que la norte fue la más cara con un valor de 2031 dólares por metro.Por distritos,, seguido por San Isidro (u$s 2606), Tigre (u$s 2313) y San Fernando (u$s 2139), informa El Cronista.En la zona norte, el incremento fue de 4,5% mientras que en la zona sur y en la oeste fue de 3,9% y de 3,3% respectivamente.Por su parte, el municipio con el valor promedio más bajo fue San Miguel (u$s 1351), seguido por General San Martín (u$s 1474), Pilar (u$s 1484), Escobar (u$s 1861) y Malvinas Argentinas (u$s 1926), con Vicente López, Olivos y Acassuso como los barrios con el metro cuadrado más caro.En el caso de las zonas sur y oeste bonaerense, el municipio más caro para la compra de propiedades fue Lomas de Zamora (u$s 1960 promedio por metro cuadrado), seguido por Hurlingham (u$s 1871), La Matanza (u$s 1758), Florencio Varela (u$s 1742) y Quilmes (u$s 1660).En el extremo contrario, los más baratos fueron Lanús (u$s 1510), seguido por Avellaneda (u$s 1622), Tres de Febrero (u$s 1634) y Morón (u$s 1657). En estas zonas, los barrios más caros fueron Monte Grande (u$s 2099), Quilmes (u$s 2074) y Lomas de Zamora (u$s 2010).