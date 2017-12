Ante posibles despidos, los gremios se preparan para el 2018

Los estatales buscan reordenar su estrategia para 2018, en el que avizoran un escenario de alta conflictividad. El Consenso Fiscal de la Nación y las provincias, así como el pacto que promueve la administración de Vidal para los municipios están bajo la lupa. Qué despidos se prevén en Nación

En un fin de año complicado, los gremios más combativos se preparan para un 2018 en el que la amenaza de despidos o recortes de personal sobrevuela gran parte de la administración pública. Es parte de la respuesta del Gobierno nacional para hacer frente al déficit fiscal y también una de las premisas en el Consenso Fiscal que suscribieron las provincias.



En efecto, el Consenso Fiscal, cuya adhesión la provincia de Buenos Aires debe discutir esta semana, tiene entre sus puntos, premios a quienes reduzcan su planta laboral. De acuerdo al documento, se prevé "financiar, con líneas de crédito especiales, programas de retiro y/o jubilación anticipada para empleados públicos provinciales y municipales”. Créditos blandos para financiar despidos.



La medida desató un rechazo contundente de varios sindicatos, entre ellos la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que conduce el bonaerense Hugo “Cachorro” Godoy. La entidad ya relevó los despidos que se prevén por áreas (ver debajo) y salió a pedir a la discusión de una nueva estrategia, luego de las últimas manifestaciones.



En la Provincia de Buenos Aires, la situación es similar. El mismo gremio tiene una lucha similar, a la que se suman, por caso, el Frente Gremial Docente y sindicatos como los profesionales de la salud (CICOP).



La gobernación trabaja en la reglamentación de su propio Pacto Fiscal con los municipios, que le cuenta las costillas a todos aquellos que requieran de financiamiento extra para hacer frente a sus desafíos económicos. Entre otras exigencias, se obliga a los intendentes a que su planta de personal no crezca más que la población. Los estatales ya iniciaron una campaña en cada concejo deliberante para evitar que se convalide en cada distrito ese pacto.



De hecho, La Tecla ya dio cuenta que varios intendentes, incluso de Cambiemos, piensan realizar recortes en sus respectivos gabinetes para acomodarse a los lineamientos que pide la Provincia. Sólo aquellos que puedan transitar sin asistencia podrán mantenerse al margen.



A ellos se suman, los docentes. La Dirección General de Cultura y Educación piensa aplicar dos artículos del Estatuto Docente que hasta ahora no se habían puesto en práctica. Se trata de los que establecen que provisionales y suplentes deben cesar en sus cargos al terminar el año escolar si al momento de acceso, no contaron “con título habilitante para el cargo, horas cátedra o módulos que desempeña”.



Mientras la cartera que dirige Gabriel Sánchez Zinny parece decidida a avanzar en la temática, los gremios hacen fuerza para que se consiga una prórroga para los docentes que puedan ser afectados y evitar la pérdida de cargos.



De otro lado, los profesionales reunidos en CICOP le reclaman a Vidal la falta de cumplimientos paritarios. . El pase a planta de los becarios, es el principal reclamo, dado que del total comprometido, se efectivizaron 36 nombramientos en los últimos días. Asimismo, se le cuestiona a la cartera de Andrés Scarsi “la ausencia de convocatoria a mesas técnicas”, previstas también en el acuerdo paritario.



Todo genera un marco de conflicto para el año entrante, aunque aún las negociaciones salariales están lejos. No obstante, la falta de resolución de varias cuestiones incidirán en la discusión que se abra luego del receso estival.

Gobierno nacional





DETALLE DE LOS DESPIDOS POR ORGANISMO (Según ATE)

Fabricaciones Militares: Río Tercero y Villa María 60. Fray Luis Beltrán Beltrán: 35

Ministerio de Defensa: 70

ENACOM: De 173

SENASA: 4 Formosa

Energía: 140 contratos

Modernización: 10

Jefatura de Gabinete: 7

INCAA: 21

Ministerio de Cultura: 64 despidos anunciados