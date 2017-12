POLíTICA Y ALGO MáS

Un Pro y un randazzista, juntos: la foto de siempre, los rumores de siempre

Son amigos y del mismo pago chico, pero pertenecen a distinto bando político. Por supuesto, esto último no les impide compartir momentos juntos y mostrarlos a través de las redes sociales, pese a que cada vez que lo hacen se reavivan los rumores de pases y traiciones.

La referencia es para el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, hombre de María Eugenia Vidal y para el diputado nacional y ex mandamás bolivarense, Eduardo "Bali" Bucca, alfil del ex ministro de Transporte, Florencio Randazzo."Compartiendo unos mates con @BuccaBali después de correr 10K en #Bolívar", señaló Mosca en la red social Twitter, y adjuntó una imagen en la que se puede ver a ambos, mate en mano y de pantalones cortos. Atrás, de fondo, una enorme pileta.¿Se pasa Bucca a Cambiemos? ¿Se pasa Mosca al peronismo? No. Al menos por ahora. Si bien ahora las aclaraciones no son tan necesarias como sucedía con las primeras fotos, siempre aparece algún que otro rumor de salto, pase, fuga o como quiera llamarle.Allá por enero de este año, Bucca desmentía con vehemencia las versiones periodísticas que indicaban que estaba cerca de pasarse al oficialismo y las vinculaba una operación de algunos sectores que en ese momento prefirió no señalar."Ninguno de esos artículos manifiestan alguna mención propia que haya salido de mi boca, yo te diría todo lo contrario. Hoy en lo personal me encuentro florando un camino nuevo, que es el transitar y recorrer la provincia de Buenos Aires para construir un proyecto de renovación desde el peronismo, pero con una mirada amplia”, lanzaba el alcalde."Yo sé dónde estoy parado, y el proyecto que tenemos y estamos con el desafío de formar una alternativo distinta y superadora", agregaba Bali en declaraciones a FM 10 Bolívar, al dar por tierra que su pase estaba arreglado con su amigo Mosca.