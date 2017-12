REPERCUSIONES

Navidad con balas de goma y gases en Chascomús: alcohol, fiesta clausurada y represión policial

Al igual que hace varios años, la Navidad chascomunense para los jóvenes se iba a festejar en un enorme predio al aire libre, justamente en la fiesta denominada "Aire". Pero esta vez no hubo fiesta. La jornada duró poco y se informó de manera extra oficial que la Policía tiró balas de goma y gas lacrímogeno

AIRE TÓXICO EN CHASCOMUS, no es la primera fiesta que termina en represión en estos dos años. Los adultos se cuidan de no politizar o tratan de ser correctos... No me cabe: a los responsables (Municipalidad y organizador) HAGANSE CARGO !!!. — Gustavo López (@Gustavo_L_2015) 25 de diciembre de 2017

Este es el momento en que la gente sale corriendo porque tiran gas pimienta pic.twitter.com/MYjIJOZ6tY — Maru (Waza) (@MaruGaburri) 25 de diciembre de 2017

Acá me hacen llegar más videos de lo de anoche... pic.twitter.com/mMQfGMhbbD — ElManudeChasco (@elmanudechasco) 25 de diciembre de 2017

Una situación de desconcierto, temor e incertidumbre se vivió esta madrugada en la realización de la tradicional fiesta “Aire” en el Fortín de la ciudad de Chascomús, informó el portal Infozona.Aunque oficialmente nada se ha informado, varios jóvenes que concurrieron al lugar hicieron saber que el descontrol comenzó cuando inspectores del ReBA clausuraron la fiesta por haber detectado la presencia de menores consumiendo alcohol.Acto seguido se habría producido una serie de incidentes con la gran cantidad de jóvenes que esperaban para ingresar al predio, por lo que algunos habrían comenzado a tirar piedras hacia el interior de la fiesta.Posteriormente y atento los trascendidos, los agentes policiales que acompañaron a los inspectores del ReBA habrían realizado algunos disparos de balas de goma al aire, además de tirar gas lacrimógeno, generando un verdadero caos.Siempre según lo informado por el portal Infozona, muchos jóvenes debieron concurrir a la Guardia del Hospital “San Vicente de Paul” para ser asistidos por los efectos del gas lacrimógeno.Vale destacar que la Concejal Ana Francese (FpV) expresó a través de su cuenta personal de Facebook “el más enérgico repudio a la situación vivida por los y las jóvenes que fueron reprimidos con gas pimienta y balas de goma, en la fiesta navideña Aire"."Este hecho, que viene siendo moneda corriente en nuestro país, enciende un alerta en nuestra comunidad. No se puede permitir bajo ninguna circunstancia que este sea el modo de 'poner orden'. #NoALaViolenciaInstitucional. Queremos que se investigue y se conozcan los responsables. Es importante que quienes fueron víctimas denuncien en la Fiscalía”, completó.En tanto, el ex candidato a intendente por la UCR y ex funcionario municipal, Gustavo López, afirmó que "no es la primera vez que una fiesta termina en represión en estos dos años" y pidió a los gobernantes que se hagan cargo.Por su parte, el ex concejal Jorge Brucetta, señaló: "A veces creemos que solo pasa en Bs As, que es por cuestiones políticas o manifeestaciones sociales y eso hace que algunos justifiquen prácticas represivas. #Hoy a la madrugada en #Chascomus la policía utilizó gas pimienta como medio de disuación para nuestros jóvenes que querían entrar a la fiesta de navidad"."SÍ, acá en nuestra querida ciudad y en una noche de celebración. Esto no solo debe preocuparnos sino también llamarlos a la reflexión no para sacar tajada política sino para garantizar que podamos sentirnos tranquilos y seguros", culminó.