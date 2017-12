TERCERA

En Cambiemos advierten que "Vidal no tiene techo; no en la Provincia, sino en el país"

Mano a mano con La Tecla, el intendente de Lanús y armador de Cambiemos en la Tercera sección electoral, Néstor Grindetti, destacó a la Gobernadora como la mejor dirigente del país y con claro posicionamiento presidencial.

Si bien dentro de los pasillos de la gobernación ya se comienza a hablar de María Eugenia Vidal 2019 para la contienda bonaerense por la gobernación, algunos de los dirigentes de peso de Cambiemos ya miran al futuro. En ese sentido, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti posicionó a la mandataria como la mejor dirigente del país y sentenció que no tiene techo.

-¿Dónde ve posicionada a Vidal de cara al 2019?

-A María Eugenia la conozco desde hace muchísimos años. Sinceramente fui de los primeros 4 o 5 que estuvieron en la mesa donde se decidió que ella fuera la candidata, y fue con un basamento en determinadas cualidades, como la empatía sobre todo con los niveles sociales más comprometidos. Tiene una capacidad de ponerse en el lugar de la gente, pero no desde la lástima, sino desde saber qué hay que hacer para sacarlos de la pobreza en el largo plazo; una gran cualidad, que no se ve mucho en la política argentina. Segundo, es muy inteligente, obvio, pero además tiene lo que hay que tener para llevar adelante medidas como las que está llevando en este momento, lo cual la lleva a conseguir cosas importantes, como el Fondo del Conurbano. Podrán decir que lo sacó adelante con el apoyo del Presidente, y eso es obvio, pero hay que enfrentarse a 22 gobernadores y ganarla. María Eugenia no tiene techo; no en la Provincia, sino en el país.

-¿La ve compitiendo por el país en la próxima elección?-No, en la próxima, no; en la próxima es Mauricio. Pero después de Mauricio, no tiene techo. La fortaleza que tiene cuando tiene una idea para llevarla adelante y discutirla, es tremenda; algo que no es común a la edad que tiene. Lo cual demuestra también que no es sólo un problema de género o de cupo, sino que hay que tener cosas para poder avanzar en el liderazgo que no vienen del género ni la edad, sino que vienen de cosas innatas o de cuestiones que uno fue aprendiendo en la vida.