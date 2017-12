INTERNAS

"Los pactos oscuros, entre oficialismo y algunos legisladores, incrementan la grieta en la calle"

Así lo aseguró a La Tecla Mariano Pinedo, diputado bonaerense por Unidad Ciudadana. El hombre que asumió como integrante de la Cámara baja el martes 12 de diciembre responsabilizó al gobierno provincial por las situaciones de violencia en el recinto.

Grieta sí, grieta no; esa es la gran discusión que se da dentro de la Legislatura y fuera de ella. En ese marco, el legislador remarcó a este medio que “los pactos medio oscuros, de diputados y el oficialismo, incrementan la grieta en la calle”.De esa manera apuntó a los acuerdos entre los legisladores peronistas para levantar la mano en compañía de los representantes de Cambiemos.“La grieta es conceptual, siempre hubo dos discusiones muy claras; no sé si llamarlo grieta o no”, sentenció, y agregó que “lo interesante es que esos dos proyectos puedan expresarse, no sólo en las legislaturas, también en las organizaciones sociales libres”. Además, Pinedo explicó: “Si esas organizaciones libres de la comunidad no tienen espacio de participación política, siempre van a mirar desde afuera lo que ocurre en cuatro paredes”.Asimismo sentenció que “para curar la grieta, o zanjar la grieta, se tienen que dejar de tocar intereses de los que menos tienen”.A su vez, el hombre de San Antonio de Areco cuestionó el discurso electoral de la alianza Cambiemos y el posible cierre de la grieta. “El objetivo es un poco hipócrita y un poco pavo, lo que hay que hacer es plantearse como Gobierno mejorar las cosas que podríamos haber hecho mal, corregir algunas cosas y seguir lo que estaba bien”, expresó al respecto.En esa sintonía, el diputado kirchnerista vaticinó que “no sé si va a haber mucha paz” en el recinto de Diputados. “Desde Unidad Ciudadana no vamos a dejar nuestro intento de defender por todos los medios lo que creemos que tenemos que defender, y eso es garantizando la discusión, con proyectos en comisión, estudiándolos detalle por detalle; si eso pasa, obviamente, vamos a tener un trabajo más pacifico y mucho más profundo, pero si se da a los empujones va a ser mucho más difícil”, remarcó,“Nosotros venimos a preservar la institucionalidad y a fortalecer a la Legislatura; no podemos permitir que se la debilite desde el Ejecutivo. Es difícil que haya paz si no nos dejan hablar”, concluyó Pinedo.