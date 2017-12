CAMBIEMOS

“La relación entre la Provincia y los municipios es transparente”

El Secretario General de la Provincia, Fabián Perechodnik, recibió a La Tecla para una entrevista mano a mano. De cara a fin de año, realizó un balance de la gestión bonaerense y adelantó los lineamientos generales para el 2018

-Creo que ha sido muy franca, llana y objetiva. La Gobernadora, fuera de campaña, recorrió los 135 municipios el primer año, y lo volverá a hacer el año que viene. Desde que llegó Cambiemos se decidió, a partir de la aprobación de la Legislatura, la implementación del Fondo de Infraestructura Municipal 2016 y 2017, un piso en el que no hubo discrecionalidad ni nada parecido. A cada municipio le tocó lo que corresponde por coparticipación. Ese fue un punto de inicio en la construcción del vínculo muy claro y transparente. Por supuesto, no todos los municipios estaban en la misma situación y no todos administran de la misma manera. A nosotros no nos importa si el intendente es más o menos kirchnerista, más o menos amigo de Vidal. No nos importa. Las obras son para la gente. Ese es parte del compromiso de la Provincia.-Veo muy bien a la Gobernadora y a su equipo de cara a 2018, que es lo que viene. El 2017 fue un año de campaña y de mucho trabajo en la gestión. Y en lo que respecta al año que viene, nos en-cuentra con un resultado que, de alguna manera, potencia el trabajo que viene haciendo. Lo que hace el resultado obtenido es generarte más responsabilidades para afrontar lo que viene, en un contexto en el que hay que seguir profundizando los cambios y dar con más fuerza todavía las batallas que se vienen dando, sobre todo en lo que respecta a la lucha con el narcotráfico. La gran ventaja es que tenemos un conocimiento mucho más acabado que el que tuvimos en 2016 y 2017. Se hizo mucho, pero falta mucho, también.