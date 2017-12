PANORAMA POLITICO

“Argentina requiere de una alternativa al kirchnerismo y al macrismo”

El consultor político Hugo Haime señaló que la “polarización es un problema de la Argentina porque impide generar alternativas” y rechaza, a su vez, que pueda haber un “debilitamiento del Gobierno” en medio de la polémica por la reforma previsional.

“En los hechos no hay dirigentes de oposición en la referencia. Cristina Kirchner es un sector de la oposición. No es capaz de aglutinar a todo el resto de la oposición, a nivel nacional. Lo que requiere la Argentina es una alternativa superadora al kirchnerismo y al macrismo”, enfatizó.Para Haime es vital “no volver al pasado”, y sostuvo que el desafío que tienen los gobernadores peronistas o figuras como Sergio Massa es la construcción de esa alternativa. “Si esa no aparece, es una cuestión compleja”, afirmó.“El Gobierno tiene la suficiente capacidad de generar polarización, en la medida que diga ‘todo el que se me opone es kirchnerista’ y no hay nadie de la oposición que pueda alzar la voz para diferenciarse de modo claro. El Gobierno incluso hace kirchnerismo al revés: también aprieta a los gobernadores”, añadió Haime.Por otro lado, el analista dijo que “nadie cree que el conjunto de las reformas que plantea el Gobierno vaya a resolver alguno de los problemas estructurales que tiene la Argentina. A principios de diciembre, en un estudio, la reforma jubilatoria tenía balance negativo”.