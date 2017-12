ENTREVISTA MANO A MANO

Néstor Grindetti: "Hoy, la economía es una frazada corta"

El armador de Cambiemos en la Tercera sección recibió a La Tecla para adelantar algunos lineamientos sobre la campaña oficialista de cara al 2019 y realizar un balance de la gestión

El titular del Ejecutivo de Lanús y armador de Cambiemos de la Tercera abrió las puertas del Palacio Municipal para hacer un balance económico de la política oficialista y adelantar los lineamientos que ten-drá la campaña amarilla de cara al 2019 en la sección de mayor peso de la Provincia. Néstor Grindetti, en el salón donde reúne a los referentes distritales para proyectar los pasos a seguir, mano a mano con La Tecla.-Cuando uno gana una elección no se lo tiene que tomar como una cucarda, y ahí quedó, sino que se lo tiene que tomar como que recibió crédito de la gente. En esos municipios teníamos una cantidad de crédito, y ahora tenemos más, entonces hay que responder con mu-cha más gestión de la que hicimos. La vara subió. Si vos, a alguien que no tenía asfalto ni luz le hacés el asfalto, ahora quiere la luz; es lógico. Y además vio que se puede, por lo tanto quiere acelerar los tiempos. O a un barrio le tocó y al otro no, entonces esa pregunta: “¿Cuándo me toca a mí?”. En Lanús, por ejemplo, armamos un camino dentro de la burocracia para que las obras se puedan hacer rápido. Eso está funcionando, pero ahora hay que trabajar mucho más en los procedimientos internos y en ordenanzas que ayuden a que esos procesos sean todavía más eficientes, sobre todo en los tiempos y en la calidad de control, sin descuidar lo social, porque la inflación va a seguir, y hoy la asistencia puntual tiene que existir. Creo que esa política nos asegura un buen resultado en 2019.-En el caso de Lanús vamos a mantener un nivel de actividad en la construcción similar al que veníamos trayendo, porque todas las obras que empezamos las vamos a terminar el año que viene. Hoy, la demanda más grande de la gente tiene que ver con asfalto y luminaria, así que nos vamos a concentrar en eso. No tenemos dentro del programa obra civil nueva, pero sí algunos proyectos interesantes, como la pavimentación de todo el límite con Lomas de Zamora, que lo estamos hablando con Martín Insaurralde.-La mesa la vamos a armar pronto, seguramente después de las vacaciones. Tenemos referentes con cierta fortaleza, como Carlos Regazzoni y Evert Van Tooren, y distritos que no los podemos perder, como Avellaneda y Esteban Echeverría, por una cuestión de números: 4 puntos de diferencia nos hacen ganadores. Lo que yo les pido a los dirigentes nuestros es que tengan un plan, que recorran la calle y que el puerta a puerta lo hagan en serio. Tienen dos años para tocar timbre. También que tengan un equipo, porque tenemos mucha chance de ganar esos distritos, por lo cual tenemos que prepararnos para asumir. Puede sonar petulante, pero nosotros nos sentamos en esta mesa y cada uno de los secretarios sabía qué tenía que hacer, porque teníamos un plan. Y obviamente, apalancarse mucho en María Eugenia (Vidal), en términos de lo que es hoy para la gente, y aprovechar y aprender de la empatía que tiene.-Sin entrar en tecnicismos, hoy la economía es una frazada corta. Para poder ordenar la tasa de interés, el tipo de cambio, el déficit, el déficit comercial, el público, necesitás tiempo. Para poder destaparte un poquito los pies y sólo un poquito el cuello y los brazos, hay que hacer las cosas casi de microcirugía. Todo lo que se está proponiendo es eso. Estoy muy de acuerdo con las cuestiones macroeconómicas, creo que hay que mirar la microeconomía. Hay sectores que necesitan más protección, otros menos, pero lo que se está haciendo es lo que había que hacer desde hace mucho tiempo, y que no se encaraba con la excusa de que esto, o lo hacés de golpe o no lo hacés. O seguimos con el statu quo, o hacemos un cambio tan brutal que hacemos un desastre desde lo social. Creo que estamos en el buen camino. Este es un río torrentoso que hay que cruzarlo, y estamos en el medio. Desde la conducción, la Gobernadora y el Presi-dente están dando el ejemplo de que la cosa viene en serio.-Hay una inflación que es de origen monetario. Lo que dicen los libros es que si vos aumentás la tasa de interés, esa inflación debería bajar, porque hay mucho dinero en el mercado. Pero nosotros te-nemos una inflación que tiene origen fundamentalmente en las tarifas atrasadas. Entonces hay que diferenciarlas para saber que en diciembre tuvimos una inflación que se puede corregir con la tasa de interés, y otra que fatalmente va a suceder, porque hay que acomodar las tarifas. Cuando el Banco Central proyecta la meta de inflación, también debería diferenciarlas y decir que va a trabajar para una inflación del 15% monetariamente, pero que va a ser del 17, porque le vamos a agregar 2 puntos (por tarifas), para que todo el mundo tenga claro cuáles son las metas. Dicho esto, la buena noticia de la inflación es que, inevitablemente, va a la baja. No baja todo lo rápido que uno quisiera, y es cierto, pero por este efecto que va a seguir sucediendo, por lo menos el primer semestre del año que viene.