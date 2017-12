POLEMICA

Con respaldo K, Secco acusó a María Eugenia Vidal de querer meterlo preso

El intendente apeló un pedido de detención resuelto por la justicia, que lo tiene que resolver la Cámara. En una conferencia de prensa, junto a referentes cristinistas, apuntó sus dardos contra la Gobernadora. Y dijo que le armó "una causa".

Acompañado de figuras del kirchnerismo, el intendente de Ensenada,, salió a defenderse de las acusaciones por su intempestiva irrupción en la Legislatura por la que puede llegar a terminar preso por el delito de intimidación pública y coacción agravado.Secco encabezó una conferencia de prensa en la que disparó contra, a quien responsabilizó por la causa a la que tildó de “armada”. "No hay dudas que lo mío es una persecución. La Gobernadora mandó a armarme una causa. Quiere meter preso a un intendente. Ya no se puede creer en la justicia y no hay estado de derecho”, dijo.El fiscalhabía solicitado la detención del intendente, que atraviesa su cuarto mandato al frente de Ensenada. El juez de Garantías, por su parte, le denegó la eximición de prisión. La Cámara de Apelaciones es la que tiene que decidir si confirma la decisión de primera instancia o, si en todo caso, la revoca.El jefe comunal de Ensenada estuvo acompañado por los intendentes(Avellaneda),a (San Antonio de Areco) y(Tapalqué), además de los legisladores de la bancada de Unidad Ciudadana,entre otros dirigentes del FpV.El mandatario rechazó que hubiera roto una reja o agredido alguien. Reiteró que ingresó al Palacio para “denunciar lo que estaba pasando afuera". Criticó las "bombas y balas" que, según denunció, le arrojó la Policía. "Estoy más limpio que las paredes que tiene este palacio. La gobernadora no me puede disciplinar. Lo mío es ideológico y no de vende patria", arguyó.Si bien sostuvo que pudo haber estado mal “la forma” en la que ingresó al acceso, enfatizó que lo hizo “indignado por la balacera que hubo afuera”. “Esto es para mandarle un claro mensaje a los intendentes peronistas. La gobernadora dijo que entré a la Cámara con barrabravas, pero no había ninguno. Hay una persecución contra un intendente que se le para de manos".