PICANTE

Intendente suda la gota gorda para aprobar la Responsabilidad Fiscal

Sin mayoría propia en el Concejo Deliberante, tiene en su contra a la oposición kirchnerista y randazzista, que ayer lo dejó sin quorum. Hoy hará un nuevo intento, mientras los empleados le tienen rodeado el Concejo Deliberante.

adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal de la provincia de Buenos Aires

#Dato: Así fue la agresion policial a trabajadores municipales de #Berisso en la puerta del Concejo Deliberante pic.twitter.com/eJGsOUw6ib — Ezequiel Jahir Oslé (@Turcolibia) 22 de diciembre de 2017

El oficialismo de Berisso intentará este viernes aprobar en el Concejo Deliberante la, que prevé recortes en los presupuestos comunales.El clima en el que se enmarca el debate no es el mejor, luego de que ayer la oposición (PJ-Unidad Ciudadana y el Frente Renovador) dejase sin quorum la sesión prevista para este tema.La reunión también tenía en agenda el tratamiento de la cuestionada declaración de Emergencia Económica y Administrativa, rechazada no sólo por los opositores sino por los trabajadores municipales.La oposición al intendentente radicalse quejó de que el oficialismo incorporó el proyecto al Sumario, cuando en labor parlamentaria se había acordado su no ingreso, decidiendo no ocupar sus bancas en el recinto y dejando sin quorum la sesión, sin alcanzarse los 11 concejales (mitad más uno) reglamentarios.Sin embargo, la sorpresa fue grande entre la oposición cuando se enteraron de que el oficialismo de Cambiemos convocó a sesionar este viernes, ya que estaban seguros de que habría un nuevo llamado para el próximo martes 26.Jorge Nedela, intendente de Berisso.Ante el descontento de peronistas y empleados municipales, el Concejo Deliberante berissense está vallado y con fuerte presencia policial, mientras un grupo de manifestantes -en su mayoría trabajadores del deliberativo- manifiestan su descontento con los planes de recortes que propone el Ejecutivo de Nedela.