Intendente paga desdoblado y culpa a Nación

El jefe comunal de Chivilcoy asegura que la administración central le debe 8 millones al municipio. Por eso pagará hoy el medio aguinaldo, aunque sólo a empleados. Los funcionarios deberán esperar. El 29 se hará efectivo el sueldo de diciembre.

Los problemas para afrontar los pagos de sueldo y medio aguinaldo se repiten en varios municipios de la provincia de Buenos Aires, calentando aún más el clima cerca del fin de año.Uno de los que anunció medidas de emergencia es el jefe comunal de Chivilcoy,, quienLa medida, que regirá para los empleados pero no para funcionarios, fue criticada por los trabajadores municipales, ante lo cual el alcalde aseguró que esta situación no es nueva en los distritos bonaerenses.Britos apuntó a Nación como responsable de los problemas que atraviesa su admnistración, expresando queDe esta manera, con el retraso que el intendente señala como responsabilidad de la administración central, el municipio no podrá hacer frente a sus obligaciones en tiempo y forma.