RECONSTRUCCION

Randazzo sigue de recorrida y realizó parada en la Primera

El ex candidato a Senador por Cumplir se reunió con referentes del Norte del Conurbano, tras el cónclave en la Tercera. El mensaje es caminar las calles y no cerrar puertas a peronistas de otras vertientes. El trabajo junto a gobernadores y legisladores de cara a 2019.

Luego del fracaso electoral que significaron las últimas eleccines para Cumplir, el líder de este espacio,, parece dispuesto a barajar y dar de nuevo.Con la renovación del peronismo bonaerense concretada, el ex ministro comenzó una recorrida por diferentes distritos, tratando de juntar los trozos de su espacio que quedaron en pie de cara a un reacomodamiento de piezas en el justicialismo.Días atrás visitó la Tercera Sección electoral, reuniendo a su tropa del Frente Renovador, con quienes acordó continuar trabajando para construir unaAhora le tocó el turno a la Primera Sección, en un cónclave que juntó a varios de los referentes que jugaron para el ex candidato a Senador como el intendente de San Martín,; el ex candidato a diputado, el economistao la ex diputada y candidata a concejal por Ituzaingó,Según trascendió, Randazzo les habría pedido a sus alfiles en la zona Norte del Conurbano que caminen las calles de las ciudades en las que hacen pie y no discriminen a nadie por su pasado en otros sectores del peronismo, con la idea de abrir el partido a las diferentes vertientes., aseguró un dirigente randazzista, confiando que la idea es reunir voluntades de dirigentes no kirchneristas para ir creciendo desde la base, con un trabajo conjunto al lado de los gobernadores del PJ y los legisladores para presentarse como una alternativa diferente de cara a 2019.