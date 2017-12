TRANSPARENCIA

Efecto contagio: la Corte obliga a los jueces a presentar declaraciones juradas

La medida alcanza a aquellos magistrados y funcionarios del Poder Judicial, peritos oficiales y agentes que intervengan en procedimientos de adquisición de bienes o servicios o su recepción, o que participen en la administración y gestión de bienes del Estado. Desde el gobierno bonaerense saludaron la medida.

La Justicia se suma a la transparencia. La Corte dictó una resolución donde obliga a los jueces a presentar las declaraciones juradas.

Según asevera el documento, la declaración jurada patrimonial se realizará a través del sitio web de la Suprema Corte de Justicia y del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, y se remitirá por vía telemática, suscripta con firma digital, al Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales.

La medida alcanza a aquellos magistrados y funcionarios del Poder Judicial, peritos oficiales y agentes que intervengan en procedimientos de adquisición de bienes o servicios o su recepción, o que participen en la administración y gestión de bienes del Estado.

Para tal fin, a los fines de su determinación, "la Suprema Corte requerirá a los titulares de las dependencias del Poder Judicial que indiquen aquellos sujetos comprendidos en tal situación".



En ese sentido, además se estableció que las DDJJ patrimoniales serán renovadas anualmente por año calendario antes del 31 de agosto de cada año.



¿Qué información deberán trasnparentar los magistrados?



a) Lugar, fecha, y datos personales del declarante.

b) Cargo, función y repartición en que se desempeña.

c) Activo, tanto en el país como en el extranjero, con indicación de valor fiscal y de incorporación patrimonial, participación, origen de los fondos —o nombre del donante o causante, si ingresa por causa de muerte—, y fecha de incorporación, comprensivos de:

1. bienes inmuebles de los cuales sean titulares —total o parcialmente— de dominio.

Deberá indicarse dirección y la identificación catastral.

2. bienes muebles registrables y derechos registrables.

3. bienes muebles no registrables —equipos, joyas, objetos de arte, semovientes, cuyo valor represente individualmente una suma superior a 200 "jus".

4. frutos y productos de los bienes antes mencionados (art. 233, C.C.y C.).

5. frutos y productos de bienes de los que no siendo titular, posee, usa, goza o usufructúa por cualquier motivo, causa o título, debiendo en tales casos indicarse los datos personales de los titulares del dominio.

6. títulos, acciones y demás valores cotizables o no en bolsa.

7. dinero en efectivo, ya sea en moneda de curso legal o extranjera, que en forma global representen una suma superior a 200 "jus".

8. depósitos en cualquier tipo de banco o entidad financiera —identificando las entidades y los números de cuenta—, ya sea en moneda de curso legal o extranjera.

9. inversiones y participación en sociedades.

10. créditos y derechos litigiosos.

11. quienes ejerzan otras actividades deberán indicar lo percibido y estimación aproximada de los créditos netos a percibir, detallando los rubros a que correspondan.

d) Pasivo, tanto en el país como en el extranjero, detallando nombre de los acreedores, monto y condiciones de la obligación (hipotecarias, de anticresis, prendarias o comunes).

e) Nombre del cónyuge o conviviente, y de quienes se encuentran bajo su responsabilidad parental, tutela o cúratela. Deberán indicarse actividades y empleos, como así también bienes, ventas y pasivos en la forma indicada precedentemente. En caso de separación de bienes o de cese de la responsabilidad parental, tutela o cúratela, se deberá declarar esta circunstancia.

f) Juramento de que los datos detallados en la declaración son fehacientes.



Desde el gobierno bonaerense saludaron la medida: “Para nosotros, esto es muy importante. Es clave porque cuando Vidal llegó nadie presentaba declaraciones juradas en la Provincia, dos años después lo hacen todos los poderes del Estado y la policía lo que significa un gran avance para la transparencia”.

Acuerdo 3880 Declaraciones Juradas Patrimoniales by Germán on Scribd