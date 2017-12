Con presupuesto pero sin aval para cobrar la entrada

El intendente de Mar Chiquita obtuvo luz verde para el Presupuesto 2018 pero no pudo lograr que le aprueben los articulados donde buscaba cobrar 50 pesos diarios en el acceso al Parque Balneario Mar Chiquita, pueblo de 600 habitantes.

Según pudo saber latecla.info, la la presion de los comerciantes locales que enviaron una nota que no se aplique esa tasa sumado a la negativa del bloque del FpV, logró hacer torcer la voluntad del Ejecutivo en el recinto.



En particular, los artículos 71, 72 y 73 del presupuesto 2018 impulsan el pago de 50 pesos por vehículo que quieran ingresar a la localidad de Balneario Parque Mar Chiquita por día. Pero no es el único cobro, también se estima una tasa por bajada de botes a la Albufera y otra por la práctica del kite Surf en las aguas del distrito de la Quinta sección electoral.

El artículo 71 del presupuesto, establece que “Por el ingreso al Balneario Parque Mar Chiquita, por día, por vehículo, se cobre la suma de $50 (cincuenta pesos)” aunque quedarán exentos aquellos que acrediten ser residentes o posean una propiedad allí.

El siguiente punto, afecta directamente a aquellos que practiquen actividad de navegación en la albufera de Mar Chiquita, ya que se establece un monto de $200 (Doscientos pesos) “por el derecho de bajada de botes y lanchas”.

En el mismo orden, el artículo 73, estima un canon de $50 (cincuenta pesos) por día, para el derecho a practicar KiteSurf dentro de la albufera de Mar Chiquita.

Así las cosas, desde la comuna justificaron que el pago de la cuota diaria de 50 pesos es un monto que no será limitante para los visitantes y que tiene como objetivo “embellecer el pueblo”.