ENTREVISTA

Mano a mano con Perechodnik: "Mar del Plata necesita de la presencia del Estado"

El Secretario General de la Provincia, Fabián Perechodnik, realiza una detallada presentación de “Mar del Plata te hace feliz”, con sus tres principales ejes, y busca dar un fuerte apoyo a la principal ciudad del interior. Además, el viaje a China

Se viene la temporada de verano 2018 y el foco de la Provincia está puesto en Mar del Plata. A partir de diversos beneficios dirigidos al turismo, la Gobernadora , María Eugenia Vidal, pone en marcha una nueva etapa de acompañamiento a La Feliz , que, vale destacar, es la segunda ciudad del territorio bonaerense con mayor índice de desocupación.

El resumen de la movida está en “Mar del Plata te hace feliz”, el recientemente presentado programa que hace que dos playas públicas cuenten con todos los mismos servicios y comodidades que las privadas pero de manera gratuita; otorga marcados descuentos en supermercados, hoteles y restaurantes, y explota los lunes y martes con el “AcercArte”, entre otros beneficios.

Los detalles más finitos de la movida los cuenta ante La Tecla el Secretario General de la administración provincial, Fabián Perechodnik, quien recalca que la Perla del Atlántico “necesita un acompañamiento muy fuerte de manera constante”, el mismo -según dice- que se da desde el día 1. “Por caso, fue el primer distrito que Vidal y Macri visitaron juntos”, recuerda.

-Estaba todo listo como para salir fuerte con la presentación de la temporada hace un mes, por lo menos, pero la tragedia del ARA San Juan puso un poco de paños fríos...

-Sí, sobre todo por una cuestión de respeto a los familiares. No había clima para realizar eventos ni lanzamientos en torno a Mar del Plata. El sentimiento pasaba por acompañar a esa gente. Era mucha la tristeza, no había motivos para festejar nada. Eso sí, lo que se frenó fue la exposición pública, pero no el trabajo.

-¿En qué se basa, específicamente, el programa?

-Es un programa que tiene tres ejes principales. Uno son las playas públicas gratuitas y de calidad, como si fuera un balneario privado. Van a ser dos playas que ten-drán baños, wi-fi, un sector con juegos para los chicos, sombrillas, reposeras. Estarán ubicadas en Boulevar Marítimo y Constitución, frente al Museo del Mar. Una de las playas va a tener una parte de recreación, deportes, y la otra, todos los servicios de playa, como sombrillas (unas 500), lugar para lonas, etcétera. Esto va a ser entre el 2 de enero y el 28 de febrero.

-¿El segundo eje?

-Cultura y espectáculos. El plato fuerte se va a dar de la mano del programa AcercArte, que hemos llevado adelante durante todo el año y que en la segunda quincena de enero se va a instalar en Parque Camet. Entre otros artistas estarán Tini Stoessel, el Chaqueño Palavecino, Miranda y Chano.

-¿Que sea en Camet tiene que ver con el ya conocido enojo de los empresarios teatrales, que otros años se han sentido afectados por la gratuidad de estos espectáculos?

-El AcercArte va a ser lunes y martes, los días en que no hay obras de teatro; esto, coordinado con los privados. Por su-puesto, no queremos competir, el objetivo es colaborar con ellos, potenciarlos. Entre nosotros y los privados buscamos llegar a la mayor cantidad de turistas y marplatenses. Ya el año pasado se hizo en Camet y funcionó muy bien

-Hay un trabajo conjunto con el teatro.

-Los empresarios del teatro, los más grandes, que están en Buenos Aires y Mar del Plata, han estado coordinando sus actividades con la Gobernadora , con el ministro de Gestión Cultural y conmigo en varias oportunidades respecto de cómo iba a ser la temporada y acompañando este proceso de potencialización de la ciudad como destino turístico. De hecho, también va a haber beneficios para quienes vayan a ver las diferentes obras. Y este es un punto en el que también se interesó María Eugenia de manera específica, pues pidió que vuelva a haber espectáculos de calidad y compañías de primer nivel. Y va a ser así. En el lanzamiento de “Mar del Plata te hace feliz” se contó con la presencia de figuras de primer nivel.

-¿Y el tercer eje?

-El tercer eje tiene que ver con los descuentos y beneficios. Por un lado, a través del Banco Provincia, y por el otro, de los comerciantes y empresarios de Mar del Plata, para que sea inclusivo y no sólo sea segmentado a los 4 millones de clientes del Bapro, que, vale decir, es un universo bien amplio. Los descuentos del banco incluyen hotelería, gastronomía, espectáculos, su-permercados y transporte. Va a funcionar a full desde el 1 de enero hasta el 28 de fe-brero. Después están los descuentos en los comercios que adhirieron a “Mar del Plata te hace feliz”.

-¿Hay que caminar mucho?

-A mediados de noviembre, la Goberna-dora tuvo una reunión con todas las cámaras y los empresarios más importantes de Mar del Plata, donde les contamos que este año había una decisión política fuerte de acompañar a la ciudad, tanto desde la Provincia como desde la Nación , para que esta sea la primera de muchas buenas temporadas. Está claro que no se pueden solucionar todos los problemas de rentabilidad de temporadas anteriores; se trata de un proceso de acompañamiento en el que la Provincia pondrá recursos humanos y económicos para po-tenciar la ciudad, y que servirá de base para poder seguir trabajando de manera articulada con el sector privado. En la app “Mar del plata te hace feliz”, todo el mundo va a tener acceso a los comercios adheridos y todos los descuentos. Todo esto en cuanto a los privados. Después están los descuentos del Bapro.

-¿Los mismos descuentos que se acaban de cortar en general?

-No es que se cortó. Son campañas que el banco hace en función de un cronograma que ya tenía armado. Ahora arrancan los beneficios para Mar del Plata. En el segundo y cuarto miércoles de enero y febrero va a haber descuentos en supermercados del 50 por ciento del valor de la compra. Ese es uno de los tantos beneficios.

-¿Por qué Mar del Plata?

-Mar del Plata, en cuanto al tamaño, es la primera ciudad del interior y la segunda en nivel de desocupación de toda la Provincia , después de Moreno. Necesita un acompañamiento fuerte, que, en realidad, se empezó a dar desde el día 1. María Eugenia contaba el otro día que desde que asumimos ha ido a Mar del Plata por lo menos una o dos veces por mes, al igual que el Presidente. De hecho, el primer lugar al que ellos fueron juntos fue Mar del Plata. Por ejemplo, el año pasado hubo un esquema de obras muy importante. Hay un plan de asfalto como hace veinte años no había. También hubo grandes obras en las rutas de acceso a la ciudad. Además se recicló de manera completa o se puso en valor unos treinta centros de salud. Vamos por etapas. Esta temporada, la idea es acompañar fuertemente las políticas vinculadas al fomento del turismo.

-Cayó mal en algunos otros distritos tanta ayuda para Mar del Plata…