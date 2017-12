FELIZ NAVIDAD

Tigre lo tiene más grande: otorgará un bono de 7.500 pesos

El intendente massista será más que generoso con sus empleados este fin de año al otorgar un suculento bono navideño, el más alto de toda la Provincia.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, se quedó con el título de “mejor bono de fin de año” al anunciar un plus salarial de 7.500 pesos para los empleados estatales. Según explicó el funcionario massista, se abonará junto con el medio aguinaldo y alcanza a los trabajadores del Municipio, pero no a los funcionarios.

“Es un premio al compromiso y al desempeño diario de nuestros trabajadores municipales para ayudarlos en un contexto económico difícil que vive el país, de ajuste e inflación”, señaló Zamora.

“Gracias a que tenemos las cuentas ordenadas, el pago del bono no va afectar la economía del municipio”, añadió.

Son varios los municipios que otorgarán un plus salarial previo al cierre de 2017, pero el de Tigre es, sin dudas, el más abultado. La Matanza , por ejemplo, otorgará un bono de 5 mil pesos, mientras que San Martín hará lo propio con 2.500.

No obstante, no todos los distritos gozan del mismo margen financiero para pagar la compensación. Es más, muchos de ellos tuvieron que pedir ayuda a la Provincia para pagar el medio aguinaldo.

Son 31 los distritos complicados. Vale decir que no es oficial, aunque sí salió desde la administración provincial. “Es un tema muy político, nadie se va a hacer cargo de mandar al frente a los intendentes que tuvieron que pedir una ayuda para llegar a fin de año”, dijo a este medio una fuente cercana a calle 6.

De todos modos, la lista no parece ser del todo correcta. Consultado respecto de los porqués de la aparición de su distrito en la nómina, el intendente de Nueve de Julio, Mariano Barroso, dijo no estar enterado del origen de esa información y destacó que no tendrían que estar incluidos.