POLéMICA

Trabajadores del BAPRO esparcen su bronca y ya escracharon a otros dos legisladores

A las críticas contra Carolína Píparo, se sumaron ahora escraches contra dos legisladores de la Cuarta Sección Electoral. Afiches con fotos en la puerta de una entidad.

La bronca de los trabajadores del Banco Provincia por la modificación de su sistema jubilatorio atraviesa una etapa de escraches a los legisladores que avalaron el cambio. A los cuestionamientos contra la diputada, se sumó los que recibieron dos legisladores de Junín.La diputaday el senadorfueron retratados en carteles pegados en las puertas de la sede del Banco Provincia de Junín, ubicado frente a la plaza 25 de Mayo. “Diputada provincial Laura Ricchini / Senador Juan Fiorini votó contra los trabajadores del Banco Provincia".Ninguno de los dos utilizó las redes sociales para referirse a la situación, por la que ya atravesó la diputada Píparo. La legisladora por la Octava Sección, que fue trabajadora del Banco, fue “declarada persona no grata” por los trabajadores. Y ahora denunció amenazas.A esto se suma el episodio que vivió Martín Lousteau, diputado nacional por Capital -ex titular de la entidad- cuando pasó cerca de una manifestación de empleados Banco Provincia y fue agredido por un grupo de personas. El episodio, no obstante, fue repudiado por la conducción de La Bancaria.La reforma a la caja jubilatoria del Banco Provincia extienden la edad autorizada para solicitar el beneficio jubilatorio de los 57 a los 65 años. Y establece que se debe contar 35 años de aporte, a diferencia de los 30 con los que contaban hasta ahora.Por otro lado, la norma, aprobada por mayoría, deja de tomar en cuenta el mejor sueldo percibido para calcular el haber inicial. Ahora, se tendrá en cuenta el promedio actualizado de los últimos diez años, por lo que futuros jubilados verán reducidos sus ingresos.La Provincia avanzó con el proyecto, presentado la semana pasada, para hacer frente al déficit de la caja jubilatoria que llega a los 6 mil millones de pesos para 2018.