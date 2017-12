LEGISLATURA Y BAPRO

"Persona no grata": la diputada denunció amenazas y cantó "retruco"

Luego que la declararan persona no grata por haber votado en favor de la reforma al régimen jubilatorio del Banco Provincia, entidad de la que es empleada, la diputada Carolia Piparo salió a defenderse y lejos de recular, mostró las garras.

"Ingresé en 2004 al Ministerio de Seguridad por concurso (uno de los pocos casos), el ex gobernador me dió una posibilidad de traslado luego del hecho. Soy Diputada porque muchos confiaron en mí y las leyes que voté fueron tanto en pos del Banco como en pos de una Provincia más justa", dijo Píparo en uno de dos tuits."Creo en ambas leyes, se terminaron las jubilaciones de privilegio por un lado y se buscó el mejor camino para garantizar las jubilaciones del Bapro, a los que se dicen 'compañeros' y me amenazan a mi teléfono particular les digo que somos muchos los que queremos un país distinto", agregó la blonda legisladora.Un rato más tarde, aunque no se sabe si por el tema en cuestión, sostuvo que "me apena que algunos 'representantes de los trabajadores' engañen, confundan. Tarde o temprano la verdad gana, e irán siendo apartados por sus propios compañeros, quienes se hayan preocupado solo por sus intereses personales y/o políticos".Vale recordar que ayer los trabajadores del Bapro imprimieron afiches con el rostro de Piparo , atacándola por levantar la mano con Cambiemos, pese a que forma parte "del grupo de empleados de la entidad a los que le roban derechos conquistados", expresaron."En ocasión de su desagracia personal el exgobernador Scioli le dio empleo en nuestro banco y todos los empleados la cobijaron en su desagracia”, se puede leer en el afiche, y otra vez apuntando a la diputada, añade: "nos agradeció votando la ley de Vidal que destruye nuestra Caja de Jubilaciones y a nuestra banco público”.“No vuelvas más por acá. Persona no grata”, rematan los afiches de los empleados del banco provincial, que unas horas después obtuvieron respuesta a travès de las redes sociales. Se esperan nuevos capítulos del tenso cruce.