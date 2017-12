ASUNCIóN

El nuevo PJ bonaerense sale a la cancha con la mirada puesta en 2019 y en Vidal

La cita es hoy a las 15 en la histórica sede de la calle Matheu. Llegó la hora del debut. Después de las elecciones del pasado domingo, las nuevas autoridades del Partido Justicialista bonaerense asumen su cargo de manera oficial y empiezan a apuntar los cañones hacia las elecciones 2019, a sabiendas de que en la vereda de enfrente estará María Eugenia Vidal

El pasado domingo se vivieron las elecciones internas en el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, comicios que fueron un mero trámite y que consolidaron a Gustavo Menéndez como el nuevo presidente del partido. El mandamás de Merlo reemplazará en la conducción al matancero y actual diputado nacional, Fernando Espinoza.En ese sentido, y mientras este miércoles comienza el escrutinio definitivo en la veintena de distritos donde hubo internas, las nuevas autoridades bonaerenses preparan su asunción. El acto central se llevará a cabo este jueves en la sede de Matheu al 130 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Vale destacar que la movida se lleva a cabo bajo el lema “Cuando caminamos unidos triunfamos todos. Recuperemos la grandeza del peronismo”.La jornada comenzará a las 15hs y se espera que sea un con importante mensaje por la unidad del peronismo en todas sus vertientes. Cabe destacar que, antes de asegurarse la conducción partidaria, el intendente de Merlo, remarcó a La Tecla que las puertas del PJ estaban abiertas a todos y anticipó que “Sergio Massa va a regresar al Partido Justicialista, pero lo hará paulatinamente”Misma apertura realizaba para el excandidato a senador del Frente Justicialista Cumplir, Florencio Randazzo, y para la senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner. Igualmente, dejó entrever que CFK debería conducir el espacio Unidad Ciudadana para fortalecer a la oposición y luego pensar en alianzas electorales con el PJ como columna vertebral.La unidad, según Menéndez y los suyos, aparece como de suma importancia de cara a lo que viene. Entre otras cosas, porque estiman que el peronismo bonaerense no llegará a 2019 con una figura que pueda cosechar votos por sí misma, salvo que sea Cristina Fernández, cosa que el partido en su conjunto no desea.Unidad, unidad, unidad. La palabra resuena en cada encuentro, en cada reunión. La rival a vencer para el PJ será nada más y nada menos que María Eugenia Vidal, la dirigente con mejor imagende todo l país, incluso algunos dicen que de toda América Latina. La tarea no parece sencilla, al menos hoy. Por las dudas, los muchachos quieren llegar todos juntos a los comicios. Esta tarde, el paso uno.Volviendo al tema nombres, es importante resaltar que el propio Menéndez decidió bajarse de la lucha por el sillón de calle 6, pues mano a mano con este medio dijo que ese honor tendría que ser para otros "compañeros con mayor experiencia" y que él prefería ir nuevamente por la Comuna de Merlo. Habrá que ver. Falta mucho, aunque falta poco.