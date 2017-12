DICIEMBRE CALIENTE

Ola de amparos contra la Reforma Previsional

La iniciativa del oficialismo alcanzó los consensos necesarios para sobrevivir al Congreso, pero el descontento social se hizo sentir toda la semana. El conflicto llegó a la Justicia, donde ya se acumulan las presentaciones

En una maratónica sesión, los diputados nacionales aprobaron la polémica reforma previsional que establece un nuevo cálculo para el aumento de las jubilaciones y pensiones desde enero de 2018. La votación fue más que reñida: 127 a favor, 117 en contra, 2 abstenciones y 10 ausencias, y durante el debate, la tensión en las calles se volvió inmanejable. El operativo que se desplegó en las calles porteñas para contener el malestar social incluyó a la Policía Metropolitana, a la Federal y a la Gendarmería.Por la noche, como un déjà vu del 2001 las cacerolas volvieron a tomar las calles no sólo de Capital Federal sino también de distintos distritos bonaerenses. En efecto en municipios como Luján, La Plata, Berisso, Mar del Plata, San Martín, La Matanza, Morón y Moreno se sucedieron distintos caerolazos espontaneos, no sólo en rechazo a la reforma previsional que impulsó el Gobierno, sino también a la salvaje represión por parte de Gendarmería hacia el ciudadano de a pie.Pero el descontento social no quedó ahí: llegó a la Justicia, donde se acumulan los amparos. Entre los argumentos, afirman que "en lo que refiere al colectivo de niños, niñas y adolescentes afectados por la reducción del poder adquisitivo que implicará la Reforma previsional, en relación a la reducción significativa de las asignaciones familiares y AUH de las que son destinarios, el principio de igualdad, no discriminación e interés superior del niño y la niña, como ejes rectores de la Convención del Derecho del Niño, serían vulnerados de tal forma que el daño previsto resultaría de difícil reparación ulterior".

En la misma línea, agregan que "injustamente se están lesionando los intereses de los beneficiarios de la Seguridad Social. Al hacerlo, se ocasiona una violación directa y manifiesta de sus derechos expresamente reconocidos en la Constitución Nacional".



A continuación, se transcriben las presentaciones:

AMPLÍA ACCIÓN DE AMPARO. MANIFIESTO HECHOS NUEVOS.Sr. Juez:La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, representada en este acto por Esteban Castro, DNI 17821211, con el patrocinio letrado del Dr. Juan Grabois Tº109 Fº944(CPACF), la Dra. Gabriela Diana Carpineti Tº 118 Fº 812 del CPACF con domicilio electrónico en 27316525283, y el Dr. Christian González D´Alessandro Tº84 Fº0598 del CPACF, con domicilio electrónico 20276213378, y constituyendo domicilio procesal en Av. de Mayo 881 6to “F” de la Ciudad de Buenos Aires, al Sr. Juez o la Sra. Jueza nos presentamos y respetuosamente decimos:AMPLIAMOS ACCIÓN DE AMPARO Y MANIFIESTAMOS HECHOS NUEVOS:Que el día jueves 14 de diciembre del corriente, con posterioridad a la presentación de la presente acción, nuevos hechos de público y notorio conocimiento han sucedido ameritando la invocación de los mismos.Como VS. habrá tomado conocimiento a través de los medios de comunicación el día jueves 14 de diciembre una masiva manifestación popular se manifestó contra la sanción de la ley de reforma previsional (Expediente 123-S-17), la que en horas del mediodía y la tarde fue reprimida por las fuerzas de seguridad la que, de manera autoritaria, cercó el Congreso impidiendo la libre circulación que nuestra Carta Magna consagra en su artículo 22.Por otra parte, dentro del Parlamento, los diputados nacionales empezaban a ser llamados para reunir el quórum que en un hecho más que dudoso, y según el oficialismo, logró conseguirlo con la cantidad de 129 legisladores. Quorum que duró unos pocos segundos. Según los diputados del amplio espacio opositor a la aprobación de la reforma previsional -que de probarse constituiría la posible comisión de un delito penal- el quórum se logró por la presencia de personas que no revisten la calidad de tal.Ese conflicto interno en el recinto de la Cámara Baja de la Nación, provocó la suspensión del debate parlamentario, el que nuevamente fue convocado para el día 18 de diciembre a las 14 horas, conforme se acompaña en copia simple el pedido de sesión especial pedida por el diputado Mario Negri.Entre la suspensión del tratamiento y el nuevo llamado, hechos de significancia debemos resaltar. Ya que los mismos, sumado a las dramáticas e inciertas horas que vive el país por el interés público que despierta en las mayorías populares la Reforma Previsional, hacen necesaria y urgente la inmediata pronunciación de VS tanto de a cuestión de fondo planteada en esta acción como de su medida cautelar.El día viernes un grupo de gobernadores de provincias, diputados y ministros se reunieron con el fin de acordar una solución y destrabar el “conflicto de interés” a los fines de seguir adelante con esta maniobra que, de persistir, constituiría un grave hecho que atenta lisa y llanamente contra los preceptos constitucionales conforme ya lo relatáramos en el cuerpo de la acción de amparo.El acuerdo arribado por quienes se habían reunido es la entrega de una compensación única para algunos beneficiarios, que sólo sería abonada en el mes de marzo del 2018 a expensas de la sanción de la ley de rigor y emanada por un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU).Dicha compensación, conforme se conoció por los medios de comunicación, solamente incluiría a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) por un monto que, según pudo conocerse por la opinión pública, sería de PESOS CUATROSCIENTOS ($400.-). También alcanzaría a los jubilados amparados por leyes de moratorias, ley 24.476, 25.990 artículo 6° y 26.970 de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ($375.-) y el resto de los jubilados hasta un haber de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) por único monto de PESOS SETECIENTOS ($700.-). Aclaramos que hasta ahora son sólo especulaciones que divulga el Poder Ejecutivo a través de medios de comunicación y un acta compromiso de los firmantes, muy escueta, que se acompaña como prueba y los trascendidos de los medios de comunicación de manera amplia.Que dicho monto a pagar de forma única, como comentamos antes, en primer lugar no compensa el desfasaje que el Gobierno pretende quitar a los jubilados y demás perjudicados como los niños, niñas y adolescentes, siendo totalmente arbitrario y atentando contra las garantías constitucionales como el principio de proporcionalidad ampliamente reconocido en el derecho de la seguridad social, como así también el de movilidad consagrado en el 14 bis de la Constitución Nacional además de otros de suma relevancia.Asimismo sostenemos que vulnera el Principio de No Discriminación consagrado en nuestra Carta Magna, Convenciones y Pactos Internacionales de DDHH de jerarquía constitucional.Decimos que es arbitrario porque no sólo se limita a haberes previsionales inferiores a $10.000.- dejando a fuera a los superiores a dicha cifra. Según los medios de comunicación que brindaron información al respecto, el universo afectado al que se les cercenan derechos constituyen más de 17 millones de personas entre Asignaciones familiares, AUH, Pensiones No contributivas, Pensión Universal al Adulto Mayor, Veteranos de Malvinas, Jubilaciones y pensiones mientras que, con esta compensación sólo se verían beneficiados unos 8,9 millones de personas.En lo que refiere al colectivo de niños, niñas y adolescentes afectados por la reducción del poder adquisitivo que implicará la Reforma previsional en caso de aprobarse, en relación a la reducción significativa de las asignaciones familiares y AUH de las que son destinarios, el principio de igualdad, no discriminación e interés superior del niño y la niña, como ejes rectores de la Convención del Derecho del Niño, serían vulnerados de tal forma que el daño previsto resultaría de difícil reparación ulterior.Además que dicha suma no compensa la perdida que todos los prestatarios tendrán al final del 2018 en comparación con una y otra fórmula. Es decir, que al terminar el año próximo todos se verán afectados de proseguir la formula impulsada por el Gobierno Nacional frente a la actual ley de movilidad, ley 26.417.Vale aclarar que según los funcionarios de gobierno que hablaron con la prensa, como por ejemplo las manifestaciones del diputado nacional Luciano Laspina vertidas por el diario Ámbito Financiero versión on line del sábado 16 de diciembre de 2017 ( http://www.ambito.com/906747-gobierno-reitero-que-las-jubilaciones-en-2018-creceran-cinco-puntos-por-encima-de-la-inflacion ) dijo que "No van a perder, el año que viene las jubilaciones crecerán 5 puntos por encima de la inflación. Esto no es una reforma previsional, es un cambio de fórmula en la movilidad, porque la actual es explosiva a largo plazo".Según los datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que se acompañan como prueba en el presente, ¿Cómo quedan las jubilaciones a diciembre?• Con fórmula pretendida por el Gobierno nacional, a diciembre 2018, la mínima será de 13.173.• Con la ley de movilidad 26.417, a diciembre 2018, la mínima será de 13.558.No obstante, y a mayor ilustración para VS, acompañamos los desfasajes del que todos los sectores comprendidos estarían siendo perjudicados.Por este motivo es que pedimos la ampliación atento a que dicha disposición sigue atentando las garantías constitucionales ya vertidas ampliamente en el amparo de rigor, profundizando la inequidad entre los que menos ganan con los que más ganan, excluyendo un sector muy importante de beneficiarios como son los jubilados y pensionados por fallecimiento con haberes mayores a los $10.000.-, distorsionando el principio de proporcionalidad o sustitutividad ampliamente reconocido por la seguridad social, no solucionando el problema de fondo que es la pérdida de la fórmula actual de cálculo de la movilidad frente a la propuesta del gobierno nacional.Vale decir que la Constitución Nacional, en el art. 14 bis, literalmente establece: “…El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio… jubilaciones y pensiones móviles…”.Juan Bautista González Saborido, en una publicación del 19 de Octubre de 2015, titulada “La garantía constitucional de la movilidad de las jubilaciones y pensiones. Un contrapunto entre los poderes legislativo y ejecutivo con el poder judicial”, para el portal www.infojus.gov.ar Id SAIJ: DACF150780 (http://www.saij.gob.ar/juan-bautista-gonzalez-saborido-garantia-constitucional-movilidad-jubilaciones-pensiones-contrapunto-entre-poderes-legislativo-ejecutivo-poder-judicial-dacf150780-2015-10-19/123456789-0abc-defg0870-51fcanirtcod), dijo: “Desde hace largo tiempo atrás, gran parte de la doctrina y sobre todo de la jurisprudencia, suelen sostener que la movilidad garantizada en la Constitución Nacional está consustancialmente unida al principio de proporcionalidad o sustitutividad del haber previsional” CSJN, ("Sanchez, María del Carmen c/ANSeS s/reajustes varios" del 17/05/2005. Fallos 328:2833 considerando 5° del voto de la mayoría, entre muchos otros fallos).El precedente de la Corte Suprema dicta in re: V.30.XXII RECURSO DE HECHO "Villanustre, Raúl Félix s/jubilación" de fecha 17 de diciembre de 1991: "(...) Que los agravios del apelante remiten a cuestiones sustancialmente análogas a las resueltas por esta Corte en la causa: S.269.XXII "Seta, Sara s/jubilación", fallada el 19 de noviembre de 1991, a cuyos fundamentos cabe remitirse por razón de brevedad. Que sin perjuicio de lo expresado, a fin de evitar desfases que desvirtúen en la práctica los objetivos del sistema previsional, corresponde destacar que las diferencias a abonarse a favor del interesado no podrán exceder en ningún caso los porcentajes establecidos por las leyes de fondo."Al decir el autor antes citado “respecto del principio de sustitutividad, la mayor parte de la jurisprudencia entiende, que este principio, implica que, como la jubilación constituye una consecuencia de la remuneración que percibía el beneficiario como contraprestación de su actividad laboral, una vez cesada esta y como débito de la comunidad por dicho servicio, el beneficio jubilatorio le debe permitir al jubilado mantener el status de vida que tenía mientras se encontraba en actividad. Esta comprensión del principio de sustitutividad es diferente a que el haber jubilatorio debe guardar una adecuada tasa de sustitución con respecto a las remuneraciones de los activos”.El llamado principio de proporcionalidad, que significa que el haber jubilatorio debe guardar una adecuada proporcionalidad con los salarios de los trabajadores activos medida en un porcentaje, como así también que los haberes previsionales nunca podrán exceder los porcentajes establecidos en la legislación de fondo. Asimismo, el principio de sustitutividad del haber, implica que como la jubilación constituye una consecuencia de la remuneración que percibía el beneficiario como contraprestación de su actividad laboral, una vez cesada esta y como débito de la comunidad por dicho servicio, el beneficio le debe permitir al jubilado mantener el estatus de vida que tenía mientras se encontraba en actividad. Como vemos claramente, esta compensación que pretende otorgar el Gobierno Nacional sólo si la Cámara de Diputados le da el carácter de ley (un claro medio extorsivo), no constituye bajo ningún punto la proporcionalidad o sustitutividad del haber conforme reza nuestro cuerpo constitucional.Por tal motivo es que solicitamos a VS que emita de manera urgente las resoluciones pertinentes solicitadas en el escrito principal por entender que se siguen vulnerando las garantías constitucionales y pactos internacionales.PRUEBA:Se acompaña como nuevos medios probatorios:• Copia simple del acta 6589 – D – 17, del 15 de diciembre de 2018, con el pedido a Sesión Especial para el 18 de diciembre a las 14 en la Cámara de Diputados de la Nación.• Copia simple del acta compromiso de los gobernadores con el gobierno nacional, tal como aparecieron en los medios de comunicación.https://www.infobae.com/politica/2017/12/15/las-negociaciones-por-la-reforma-previsional-regresan-al-congreso/• Documento ilustrativo de cómo serán afectadas las prestaciones de persistir la propuesta enviada con número de expediente 123-S-17 Reforma Previsional OD 3 suministrada por el Centro de Economía Política Argentina.PETITORIO:Por la presente, solicito a VS que:• Se nos tenga por presentada la ampliación de la acción de amparo por la manifestación de hechos nuevos.• Se nos tenga por acompañada los medios probatorios, en particular la prueba documental.• Se nos haga lugar CON CARÁCTER DE URGENTE todos y cada uno de los puntos manifestados en la acción incoada.• Se dicte medida cautelar de suspensión de la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados prevista para el día de la fechaProveer de conformidad,ES JUSTO.

Amparo Contra La Movilidad2 by Lucía Pires on Scribd

Cabe destacar que las presentaciones comenzaron ayer, cuando el intendente de San Martín,, acompañó a los presidentes de 13 Centros de Jubilados de su distrito en la presentación de una acción de amparo ante la Justicia, para que se declare la inconstitucionalidad de la ley de reforma previsional aprobada en el Congreso.La medida, presentada ante el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 1 de San Martín, es en representación de todos los jubilados de la ciudad y solicita que se dicte la medida cautelar de no innovar debiendo el Estado Nacional – ANSES liquidar los haberes jubilatorios conforme la ley 24.241.