CARLOS VERGARA

"La intervención de la UOCRA La Plata es más complicada de lo que imaginaba"

El interventor de la seccional que manejó el "Pata" Medina dice que no le ha sido fácil el diálogo con los trabajadores. Dijo que el principal desafío es la elección de delegados, aunque evita plazos.

, el interventor de lasostuvo que la intervención le resultó "más complicada de lo que esperaba" en relación a la modalidad de conducción quepor más de años.En declaraciones a "", programa de, Vergara, dijo que cortó con "todos los vicios" impuestos por Medina como la "cuota camping", que era el pago en negro de $8500 quincenales para mantener el camping de la seccional en Ensenada, o los empleados anotados que cobraban y no iban a trabajar."La intervención es más complicada de lo que imaginaba. Después de 20 años de una modalidad de conducción, -yo tengo otra, no porque sea mejor o peor- no se me hace fácil. Uno también tiene que generar confianza con los compañeros para hacer un camino juntos bajo la institución", afirmó.Vergara, titular de la UOCRA Rosario y nombrado con el sindicato nacional para encarar la intervención, está en permanente comunicación con el juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien ordenó la detención del "Pata" en octubre por la detención. De hecho, cada 15 días el sindicalista rinde cuentas en Quilmes de sus actuaciones.A poco de tomar las riendas de la seccional, Vergara tuvo que realizar una denuncia penal por amenazas, aunque destacó que las intimidaciones "mermaron" y que empezó a "entenderse de otra manera" con los trabajadores."Lo que más da trabajo es visitar las obras y empezar a hacer elecciones de delegados. Acá lo que había, más allá de que alguno le moleste, eran veedores, observadores que estaban a dedo. No voy a normalizar nada a dedo. Vamos a normalizar con delegados electos por los trabajadores", enfatizó.Según explicó Vergara, la seccional tiene en la actualidad 400 obras con doce delegados. "Esta seccional hasta que no tenga 300, por lo menos, no se puede normalizar por una cuestión de representatividad. Va a llevar un tiempo", afirmó.Vergara se diferenció, por otro lado, de los trabajadores de la UOCRA que realizaron días atras una manifestación frente a Gobernación para reclamar por una canasta navideña. Dijo que se trata de una agrupación interna, que representa incluso a trabajadores despedidos. No obstante, dijo que acompaña el reclamo y que realizó gestiones para llegar a una solución con funcionarios provinciales.