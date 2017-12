LEGISLATURA

Con la reforma previsional en el bolsillo, Vidal va por el pacto fiscal y un nuevo sistema de peajes

Entre la sidra y el pan dulce, los legisladores volverán al parlamento el 28 de diciembre en lo que será la última sesión del año para tratar dos normativas clave. Por un lado, el control a las cuentas de los municipios y, por el otro, la modificación al sistema de uso de ganancias de Aubasa.

Luego de que este martes la Legislatura bonaerense lograra aprobar la reforma previsional para los empleados del Banco Provincia y altos funcionarios de la Provincia , el oficialismo buscará ahora sancionar dos normativas clave.

Por un lado, el llamado “pacto fiscal” entre el Gobierno y los 135 distritos que, tal como publicó LaTecla.Info, conmina a los intendentes a realizar los ajustes necesarios para tener las cuentas en orden, como condición para recibir ayuda financiera extraordinaria de la Provincia.

Entre otros puntos, se les pide a los municipios que el gasto corriente no crezca más que la inflación y sea constante en términos reales; que la planta de personal no crezca más que la población (es decir, menos que 1 por ciento por año); que la deuda tenga un límite razonable (del 8%) relacionado con sus recursos corrientes; y no incrementar el gasto corriente de cada año en carácter permanente en el último semestre.

Una vez que aprobado en el parlamento, los Concejos Deliberantes de cada municipio deberán adherir al pacto fiscal. Desde ATE ya manifestaron su rechazo a la iniciativa al asegurar que se ponen en riesgo de miles de fuentes de trabajo.

"Vamos a estar realizando presentaciones en los concejos deliberantes rechazando y solicitando a los concejales de cada distrito la no adhesión a esta ley de responsabilidad fiscal que pone en riesgo las fuentes trabajo en los 135 distritos", consignó en diálogo con La Tecla en Vivo, programa de Cadena Río, Carlos Díaz, secretario adjunto de ATE Provincia.

Por otro lado, quedó pendiente de tratamiento el proyecto del Ejecutivo que prevé una serie de modificaciones en el sistema de uso de ganancias de los peajes que administra AUBASA “en beneficio de las condiciones de mantenimiento y ampliación del sistema vial”.

De acuerdo a la iniciativa, se establece que “las concesiones de obra pública por peaje otorgadas o que se otorguen en el futuro a AUBASA se considerarán en lo sucesivo de carácter onerosas” considerado canon el “excedente del monto que exceda los gastos de administración y mantenimiento que para cada año apruebe la Autoridad de Aplicación”.

Según pudo saber este medio, la sesión para la Cámara de Senadores fue convocada para el jueves 28 de diciembre, mientras que en Diputados podría ser el 27, 28 o 29 del mismo mes.