Al final, la cerveza artesanal quedó excluida de la reforma tributaria

Emprendedores habían reclamado tratamiento diferenciado. La provincia de Buenos Aires produce el 60% de la cerveza artesanal de todo el país.

Con 146 votos positivos, 77 negativos y 18 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado la reforma tributaria enviada porque excluyó a último momento el impuesto a la cerveza artesanal, rechazada por emprendedores bonaerenses.La votación fue a las 02:30 deeste miércoles. El diputado nacional(PJ), de Tandil, abundó en argumentos para excluir a las cervezas artesanales, que estaban contempladas en el artículo 113. En el mismo sentido se expresaron(Cambiemos) ya (Unidad Ciudadana).Bossio propuso que las pymes dedicadas a la cerveza artesanal continuaran con una alícuota impositiva del 8% y no del 17% como se aplicó a las empresas del rubro, algo que el oficialismo aceptó a último momento.El tributo a las cervezas artesanales había provocado una fuerte resistencia en emprendedores de diferentes puntos de la Provincia, donde la actividad está en auge como Mar del Plata, La Plata, Cañuelas, entre muchos otros, que tienen festividades alusivas al respecto.Incluso, el intendente de Mar del Plata,, tuvo que recibir a representantes de la Cámara de Cervecerías Artesanales de Mar del Plata por la cuestión. La entidad reclamó que el mandatario intercediera y que no se incluye a las pymes. Los emprendedores también se reunieron en el mismo sentido con los diputados provinciales Juan Manuel Cheppi y Alejandra Martínez, ambos oriundos de Mar del Plata.Según explicó la Cámara, la provincia de Buenos Aires produce el 60% de la cerveza artesanal a nivel nacional y, de ese porcentaje, Mar del Plata representa un 33%. No obstante, la cerveza artesanal no supera el 2% del mercado en todo el país: el 98 corresponde al producto industrial y está en manos de tres empresas multinacionales.