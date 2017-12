Bahía hierve: el titular del Parque Industrial denunció a dos empresarios como “mafias” y salpicó a Gay

Raúl Carrete dio cuenta de una operación en su contra para desplazarlo. Apuntó a funcionarios municipales y a la Unión Industrial de Bahía Blanca.

El titular del Parque Industrial de Bahía Blanca,, movió el avispero en el distrito del sur bonaerense. Denunció que dos empresarios reconocidos, a los que señaló como “supuestos testaferros de”, son las “mafias de la ciudad”.Carrete apuntó contra, flamante propietario del diario La Nueva Provincia, y, secretario de la Unión Industrial de Bahía Blanca. Lo hizo luego que se promoviera una asamblea contra su administración en el Parque. Y acusó a ambos empresarios de querer voltearlo en una operación en la que también ubicó a funcionarios de la Municipalidad.“Nosotros siempre tenemos la virtud de hacernos los nabos. Todos hablamos de las mafias, pero de las de acá no escucho hablar a nadie”, expresó Carrete en declaraciones a Radio Altos, publicadas por el sitio Frente a Cano.Carrete dio cuenta de las versiones que señalan a ambos como “testaferros de Hugo Moyano” y dijo que tiene “miedo”, aunque buscará resistir. “Soy un ciudadano común y corriente que se tiene que enfrentar con estos tipos. No voy a permitir que avancen más de lo que se puede avanzar. A esta altura de mi vida no voy a andar mirando para otro lado. Esto que hicieron con el Parque Industrial es una situación de presión”.El jefe del Parque sostuvo que existen operaciones mediáticas y opinó que “la Unión Industrial se quiere quedar con el Parque Industrial con apoyo de la Municipalidad”. En ese sentido, contó que representantes municipales, entre ellos Pablo Pussetto, ex presidente del Puerto, y la titular de la Gestión Ambiental, Adriana Chanampa, se reunieron con integrantes del Consorcio del Parque para motorizar su remoción. “No sé qué hacen confabulando contra el Consorcio del Parque Industrial. Fue una reunión en la que estuvieron planeando destituir al directorio del consorcio”.El actual titular del Parque Industrial apuntó de lleno contra la gestión del intendenterepresentante de Cambiemos. “El papel de la Municipalidad es lamentable, con Pussetto interviniendo en cuestiones del Parque. El que quiera mirar para adentro del Parque, que lo haga y vea todo lo que se ha hecho. Tenemos un superávit tremendo”, contraatacó.En esa línea, Carrete centro sus críticas contra Elías y Damiani. Sobre Elías dijo que “hace 20 años no podía pagar el alquiler de su inmueble y hoy cuenta con un biturbo en el aeropuerto local, es propietario del diario y del Camping Americano en Monte Hermoso”. “Hace inversiones de todo tipo e intenta ser el nuevo dueño de la ciudad. Tiene cooptada a la Unión Industrial”, aseveró.Al mismo tiempo, manifestó que Damiani tiene una denuncia en su contra por un intento de coima contra una cerealera que opera en el puerto bahiense. Damiani estuvo antes a cargo del Puerto y se preguntó acaso si su salida tuvo algo que ver con ese episodio. Las relaciones se extienden.Pussetto, a quien Carrete menciona como operador municipal para su desplazamiento, renunció al Puerto en noviembre, en medio de una fuerte presión de parte del ministro de Transporte Guillermo Dietrich. “Vea qué pasó con el dinero que ingresó por el dragado”, afirmó.El concepto de mafias tuvo otra connotación meses atrás en el distrito. La cúpula de la UOCRA de ese distrito renunció luego de la detención de, titular de la seccional platense por extorsión y lavado de dinero. Desde el Gobierno se había señalado que la dirigencia bahiense era la próxima que podía ser acusada.