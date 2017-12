INFORME

Los pactos y rostros de la política del ajuste

El Gobierno avanzó con la reforma previsional, y para ello contó con el apoyo de gobernadores del PJ que trocan leyes por recursos. Hasta dónde llegan los acuerdos y de qué manera la traición de algunos peronistas repercute en sus bloques; también en la Provincia.

“Nosotros debemos ganar las elecciones porque hay que llevar adelante una seriede reformas que son absolutamente necesarias. Pero aun así no nos va a alcanzar el número, por eso necesitamos mantener el nivel de diálogo con los gobernadores y el sector dialoguista del peronismo”.A la frase la acuñó uno de los diputados más influyentes de Cambiemos en un al-muerzo con periodistas antes de las elecciones de octubre. Por entonces, el legislador estaba preocupado porque un sector del oficialismo amenazaba con cortar relaciones con la oposición. Pero la mayor parte del PRO siempre tuvo en claro hacia dónde apuntaba y con quién pensaba contar para lograr estos objetivos.Lo que vaticinó el diputado hace ya unos largos cuatro meses tuvo su cabal demostración en la votación que modifica la fórmula de cálculo para aumentar los haberes jubilatorios. En rigor, el dialoguismo de los gobernadores del PJ, perfectamente, po-dría traducirse, desde la visión del oficialismo, en “presión con la caja”; si no hacen lo que Nación les pide tendrán problemas para cerrar sus ya complicadas cuentas. Desde el punto de vista del peronismo se traduce en una palabra cara a ese partido: “traición”.Lo que nunca esperaron los gobernadores es que la primera prueba de fuego tuviera como variable de ajuste a los siempre postergados jubilados. Por eso, algunos le sacaron el cuerpo a la convocatoria de la semana pasada, que, por falta de cuórum, y una inusitada violencia afuera del Congreso, quedó postergada. Pero no pudieron resistir la presión que, de inmediato, ejerció la Casa Rosada bajo el temerario argumento de voltear el Pacto Fiscal si la reforma jubilatoria no veía la luz.Los gobernadores del peronismo que acompañaron la iniciativa a través de sus representantes en el Congreso quedaron expuestos, y dejaron también expuestos a los 19 diputados que levantaron la mano y fueron decisivos para que el gobierno de Mauricio Macri tuviera la polémica ley.Juan Manuel Urtubey (Salta), Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manzur (Tucumán), Domingo Peppo (Chaco), Lucía Corpacci (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Bordet (Entre Ríos) acompañaron a Cambiemos. También acompañó Omar Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino. En tanto, divididos votaron los representantes que responden a Gerardo Zamora (Santiago del Estero).En un país enfermo de grieta, que ahora también atraviesa al peronismo, estos mandatarios provinciales decidieron ponerse de un lado, junto al Gobierno. Del otro lado quedaron el kirchnerismo, los partidos de izquierda, sectores del peronismo de la provincia de Buenos Aires y los representantes del gobierno puntano, entre otros.La grieta también se expresó en forma de violencia. Primero, el jueves 14, con una represión policial que puso a la ministra Patricia Bullrich a punto del despido. Des-pués, el lunes 18, con una manifestación que se dedicó a causar destrozos y agredir a los policías mientras en el interior del Congreso el kirchnerismo exigía levantar la sesión “por la represión” que había afuera. Una simbiosis muy obvia, que también dejó expuesto el juego de un sector.El diputado Martín Lousteau (Evolución Radical) hizo en el recinto una acabada síntesis de lo que pasaba en ese momento y de lo que le pasa al país: “Esto que está ocurriendo hoy es la grieta, es la calamidad de la grieta, es el peligro de jugar con la grieta por temas electorales, es el peligro de creer que uno puede ir por todo solamente porque le dieron la razón los votos, es el peligro de pensar que uno puede imponer cosas y no discutirlas, sólo porque en la opinión pública uno está siendo favorecido, en una opinión pública que es extremadamente volátil. Esta manera de discutir no resuelve nada, degrada a la Argentina y nos degrada a nosotros como clase política”.Desde el principio, el Gobierno supo que el Frente para la Victoria no acompañaría sus iniciativas, mucho menos aquellas que tengan connotaciones sociales. Por eso, también desde el principio -y deberá hacerlo hasta el fin del mandato-, no le quedó otra alternativa que jugar con los gobernadores del PJ, a cambio de sostener económicamente a sus provincias. El trueque de leyes por dinero puede llevar a los mandatarios provinciales a pagar un costo político en sus terruños. Por eso habrá que ver si esta alianza se mantiene en el tiempo, y cuáles son las leyes que involucra.En un calco de lo sucedido en la Nación, el gobierno de la provincia de Buenos Aires necesita alianzas legislativas para avanzar con las leyes de ajuste que se propone María Eugenia Vidal. Algunas ya llegaron al palacio legislativo, y la mayoría quedó aprobada; pero faltan para 2018 iniciativas clave, como la de modificación del régimen del Instituto de Previsión Social (IPS), que trae varias e incómodas novedades.“Nosotros tenemos en claro que con el bloque de Unidad Ciudadana no vamos a poder contar nunca”, sostienen, convencidos, en el bloque de Cambiemos.La puerta del consenso se abre entonces por el lado del Frente Renovador y del bloque de peronistas que responde a los intendentes (PJ-Unidad y Renovación). Las cosas entre el oficialismo y el massismo ya no están como antes. Por un lado, porque la bancada referenciada en el tigrense se muestra más dura que con su composición anterior; y por el otro, porque las diferencias internas en ese bloque llevan a que las negociaciones por parte de Cambiemos, muchas veces se deben hacer con más de un interlocutor.Quedan entonces los siete legisladores de PJ-Unidad y Renovación, con cuyo acompañamiento el oficialismo alcanza la mayoría. “La liga de gobernadores en Nación, y la liga de intendentes acá”, reconocen cerca de la presidencia de la Cámara Baja provincial.Claro está que no todos los intendentes (con o sin representación legislativa) se muestran receptivos a un diálogo constante con el gobierno de Vidal. Se sabe que en el Ejecutivo miran siempre con recelo las jugadas que se puedan gestar en el populoso distrito de La Matanza, pero ahora hacen foco en otro municipio del Conurbano gobernado por un kirchnerista de paladar negro.Moreno, donde comanda Walter Festa, es para el oficialismo provincial el nuevo centro de operaciones del kirchnerismo duro. Por eso es cada vez mayor el desembarco de dirigentes de Cambiemos en esa comarca, donde también se focalizó en los últimos días la inteligencia policial bajo la sospecha de que desde allí podrían surgir algunos levantamientos so-ciales, tan comunes en diciembre.En La Plata, durante el tratamiento de normativas que molestaron a los gremios (como la adhesión a la ley nacional de ART, la ley de Ministe-rios y el régimen jubilatorio del Banco Provincia) también hubo incidentes fuera de la Legislatura. Y adentro.La irrupción del mandamás de Ensenada, Mario Secco, en el recinto de la Cámara de Diputados llevó a que el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta interviniera de oficio e imputara al intendente y a legisladores de Unidad Ciudadana. Un hecho inédito que agigantó el encono entre Cambiemos y el kirchnerismo.La armonía en la Legislatura está lejos de lograrse, como lo está en la Nación y en la mesa familiar. Llegamos a esta Navidad enfermos de grieta; de una grieta que dos sectores se encargan a diario de fomentar y profundizar, porque les sirve en sus intereses políticos futuros. 