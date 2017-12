LEGISLATURA BONAERENSE

Tras el clima de tensión por la batería de reformas, el oficialismo le cuenta las costillas al kirchnerismo

Luego de aprobar la reforma jubilatoria de los empleados de Bapro y la modificación tributaria de las cooperativas en la Cámara de Diputados, desde Cambiemos salieron a escrachar al bloque de Unidad Ciudadana por no acompañar la eliminación de las jubilaciones de privilegio

Con Cambiemos Votamos la derogación de las jubilaciones de privilegio para la Gobernadora y los Diputados , Unidad Ciudadana NO la voto. pic.twitter.com/UUyvjQNUYB — Matias Ranzini (@MatiRanzini) 19 de diciembre de 2017

Luego de la maratónica sesión en el Congreso, la Legislatura bonaerense discutió con polémica la reforma en la caja jubilatoria de los empleados del Banco Provincia.ÂDesde la bancada K de Diputados ya habían anunciado el rechazo, pero el oficialismo consiguió aprobar la iniciativa gracias al quorum que consiguió tras el acuerdo con el bloque PJ Unidad y Renovación, al que responden los intendentes, y al randazzismo.ÂEn la misma sesión, también se votaron dos modificaciones más: en primer lugar, la del Código Fiscal, con el objeto de reformular el carácter de las cooperativas, pasando de "no alcanzadas" a exentas, en cuanto al pagoAl respecto, habían expresado que "no puede seguir pasando que determinadas empresas se disfracen de cooperativas para cubrir evasiones impositivas, previsionales y situaciones de empleo precarizado".En segundo lugar, se aprobó la derogación de los régimenes previsionales correspondientes al cargo de gobernador, vicegobernador y legisladores. La eliminación de las jubilaciones de privilegio era, de las tres iniciativas, la que contaba con mayor consenso ante la opinión pública, ya que no afectaba ni a los sectores más vulnerables ni a la clase media.Sin embargo, desde el bloque Unidad Ciudadana trazaron la línea y decidieron no acompañar ninguno de todos los proyectos impulsados por Cambiemos, y desde el oficialismo, salieron a escracharlos en las redes sociales.Â