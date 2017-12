CORRUPCION

Ordenan detener a Cristóbal López y su socio Fabián de Souza

El juez Ercolini los acusa de presunta evasión de 8 mil millones de pesos del impuesto de combustibles a través de su empresa OIL. También procesó al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, aunque no ordenó su detención. El video del operativo

El juez federali ordenó la detención del empresario kirchneristay de su socio, en el marco de la causa que investiga la presunta evasión de 8 mil millones de pesos del impuesto a los combustibles a través de su emprea OIL.En la misma resolución, se procesó al ex titular de la AFIP,, aunque por el momento no sería efectiva su detenciónEl magistrado decidió detener a López por obstrucción a la justicia, al haber vendido el paquete accionario del Grupo Indalo, violando la inhibición general de bienes dictada oportunamente.El empresario K está sospechado de ser el testaferro de la expresidentaPara Ercolini, los regímenes de pago de la AFIP con los que Echegaray benefició a Cristóbal López permitieron que Oil Combustibles no pague el impuesto a los combustibles líquidos, gracias a la laxitud en el otorgamiento de los planes de pago del organismo recaudador, la falta de control y la concesión sistemática y deliberada de nuevos planes por parte de los funcionarios de la AFIP, cuyo titular era Ricardo Echegaray.