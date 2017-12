REFORMA PREVISIONAL

Macri: "No hay ninguna razón por la cual un grupo pueda imponer sus ideas por la violencia

El presidente de la Nación criticó discursos de varios legisladores y dijo que "no hay nada que justifique la violencia". "Siento que esto los va a ayudar", remarcó al dirigirse a los jubilados. "Es el camino correcto", agregó.

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, salió al cruce de las críticas por la reforma previsional y sostuvo que "nadie puede dudar de la intencionalidad" de las iniciativas del Gobierno, en el marco de una conferencia de prensa en la Casa Rosada.Macri destacó que una de las prioridades de su gestión es "cuidar a los jubilados" y enfatizó que sus haberes van a superar la inflación y estar entre 4 y 6 puntos por arriba de lo que están ahora"."Todos estos cambios generan incomodidad, pero son los necesarios. Sé que hay mucha gente que todavía no siente los síntomas de esa recuperación, pero esto es un proceso", apuntóEl mandatario remarcó que, por otro lado, que "acá no hay magia", una palabra que alude a una recordada frase de Cristina Kirchner en su gestión, aunque el sentido es otro. "Yo dije que no sabía hacer magia. propuse una línea trabajo y estoy convencido que por esa línea de trabajo vamos a salir adelante", consignó.En este sentido, Macri rescató el apoyo de los Gobernadores y los "consensos básicos" a los que llegó en pos de reducir el déficit fiscal, "siempre apuntando a lo mismo reducir la pobreza, a crecer"."Soñamos con un país federal", subrayó."Son muchas las reformas que hay que encarar para construir la Argentina que nos incluya a todos, que nos permita esa vuelta a soñar. Siempre intentaremos mejorar porque siempre se puede mejorar en términos de comunicación", dijo.El Presidente destacó los elogios que ha recibido de parte de líderes mundiales. "Ellos nos dijeron que estamos en el camino correcto", expresó y remarcó que "lejos de ir a una crisis como en el 2001, Argentina se fue recuperando, volvió a crecer" y "tuvo relaciones con el mundo".Por otro lado, Macri reivindicó los acuerdos alcanzados en las cámaras para la aprobación de leyes, al no tener mayorías, aunque disparó contra parte de la oposición. "Hubo discursos de diputados que incitaron a la violencia. No hay nada que pueda justificar la violencia", señaló."Me sorprende no haber escuchado una mayor condena por parte de los líderes de la oposición por la agresión a los policías, que son argentinos, trabajan al servicio de la comunidad para cuidarnos"."Hay dirigentes que justifican eso, no lo entiendo. Le agradezco a la policía la labor que llevó a cabo ayer, y el jueves, defendiendo la democracia; espero que lo sigan haciendo, todo es perfectible. Les pedimos a ellos una perfección que nosotros no tenemos en nuestra tarea", planteó."Vi resúmenes de discursos que sorprenden, que citan a Mandela, en su etapa inicial, donde no hay nada que justifique la violencia. Los argentinos queremos vivir en paz, podemos opinar distinto, pero seguimos adelante, no hay ninguna razón por la cual un grupo pueda imponer sus ideas a partir de la violencia, o paralizar el funcionamiento democrático. La mayoría hemos decidido vivir de los acuerdos", se explayó.