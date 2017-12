HORA DE DEFINICIONES

Intendentes bonaerenses a temblar: el juez Bonadío va a fondo con la megacausa ambiental

El magistrado, que dictó el procesamiento de Aníbal Fernández, Capitanich, Mussi y otros ex funcionarios, emplazó a Medio Ambiente para que en 15 días le infome si los municipios justificaron el dinero recibido por el programa GIRSU o lo devolvieron. De los 190 distritos, 68 son bonaerenses. ¿Cuántos intendentes, ex y actuales, desfilarán por Comodoro Py? Todo el detalle de los fondos transferidos, distrito por distrito.

dilucidar si los fondos que recibieron 190 municipios, entre ellos 68 de la provincia de Buenos Aires, fueron a parar a las obras pactadas o se malversaron.

Adolfo González Chávez, Monte, Saavedra, San Vicente, Tres Lomas, Guaminí, La Plata, Ituzaingó o Saavedra.

La causa por irregularidades en el otorgamiento de fondos del programa GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos), que investiga el juez federal, apunta ahora a los intendentes que recibieron dinero del Ministerio de Medio Ambiente entre los años 2013 y 2015. Como informó La Tecla, la causa se inició luego de una auditoría realizada por la cartera medioambiental y la SIGEN, en el que se observaron irregularidades, motivando una denuncia por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos del ministerio que conduceAhora, el magistrado va a fondo para tratar deBonadío, en el auto de procesamiento de los ex jefes de Gobierno del kirchnerismo, es claro en su petición: quiere saber si los municipios justificaron el dinero recibido, si hicieron la rendición de cuentas y si devolvieron el dinero, en caso de no concretarse las obras.El texto del auto de procamiento señala de manera textual el requerimiento del magistrado:El detalle de los fondos recibidos la fecha de transferencia realizada a cada municipio, además del proyecto al que fueron destinados, es el siguiente:Proyecto: Separación domiciliaria. Fecha de transferencia: 11/10/13Monto: $ 795.250Proyecto: Camiones volcadores y contenedores. Fecha de transferencia: 18/10/13 y 25/10/13Monto: $ 1.000.000 y $ 180.0000Proyecto: Planta de residuos y maquinarias. Fecha de transferencia: 18/10/13 y 22/10/13Monto: $ 140.0000 y $ 92.830Proyecto: Planta de tratamiento. Fecha de transferencia: 9/10/13, 16/10/13 y 14/8/15Monto: $ 1.000.000, $ 100.8750 y $ 200.8750Proyecto: Basural a cielo abierto, relleno sanitario y separación de origen. Fecha de transferencia: 16/10/13, 23/10/13 y 7/10/15Monto: $ 1.000.000, $ 750.000 y $ 1.750.000Proyecto: Planta RSU, equipamiento, maquinaria y vehículo. Fecha de transferencia: 15/10/13; 23/10/13 y 7/7/15 Monto: $ 1.000.000, $ 1.000.000 y $ 2.922.132Proyecto: Vehículos, maquinaria y equipos. Fecha de transferencia: 9/10/13, 16/10/13Monto: $ 1.500.000 y $ 135.9000Proyecto: Planta RSU, equipamiento y campaña. Fecha de transferencia: 9/10/13 y 15/10/13Monto: $ 1.500.000 y $ 1.032.600Proyecto: Planta RSU, equipamiento de campaña y cierre de basural. Fecha de transferencia: 15/11/13 Monto: $ 829.000Proyecto: Planta de reciclado. Fecha de transferencia: 19/11/13 y 11/7/16Monto: $ 1.500.000 y $ 819.417,70Proyecto: Planta de RSU. Fecha de transferencia: 19/11/13 y 24/7/15Monto: $ 1.917.949 y $ 1.917.947,84Proyecto: Maquinaria y camión volcador. Fecha de transferencia: 19/03/14Monto: $ 1.400.000Proyecto: Ampliación planta y rellenos sanitarios. Fecha de transferencia: 12/02/14Monto: $ 2.155.226Proyecto: Ampliación planta y rellenos sanitarios y campaña. Fecha de transferencia: 15/10/13 y 23/10/13 Monto: $ 1.000.000 y $ 842.390Proyecto: Planta de residuos, equipamiento, vehículos y eliminación de basural. Fecha de transferencia: 09/10/13Monto: $ 2.057.801,02Proyecto: Equipamiento e infraestructura de RSU. Fecha de transferencia: 13/11/13Monto: $ 1.781.388Proyecto: Planta de residuos, relleno y campaña. Fecha de transferencia: 20/11/13 y 4/12/15Monto: $ 2.000.000 y $ 2.000.000Proyecto: Planta de residuos. Fecha de transferencia: 16/10/13 y 31/10/14Monto: $ 1.918.943 y $ 1.918.943Proyecto: Planta de separación, vivero, disposición final y planta. Fecha de transferencia: 16/10/13 y 23/10/13 Monto: $ 1.000.000 y $ 1.157.875Proyecto: Máquinas, contenedores y campañas. Fecha de transferencia: 25/09/13Monto: $ 500.000Proyecto: Optimización planta, relleno sanitario y maquinarias. Fecha de transferencia: 09/10/13Monto: $ 223.300Proyecto: Planta de RSU. Fecha de transferencia: 11/09/13Monto: $ 3.093.0000Proyecto: Contenedores, Camiones y máquinas. Fecha de transferencia: 16/10/13Monto: $ 1.100.000Proyecto: Contenedores y máquinas, rellenos sanitarios. Fecha de transferencia: 11/9/13 y 18/9/13Monto: $ 1.000.000 y $ 1.138.000Proyecto: Planta de residuos. Fecha de transferencia: 13/11/13Monto: $ 1.186.125Proyecto: Planta y construcción de celdas. Fecha de transferencia: 16/10/13Monto: $ 526.090Proyecto: Planta de RSU. Fecha de transferencia: 08/08/13Monto: $ 2.385.666Proyecto: Equipos y maquinarias para planta de RSU. Fecha de transferencia: 13/01/13Monto: $ 804.400Proyecto: Planta de RSU. Fecha de transferencia: No hay constanciasMonto: $ 2.000.000Proyecto: Equipamiento de planta de RSU. Fecha de transferencia: 20/11/13Monto: $ 1.680.000Proyecto: Vehículo y campaña. Fecha de transferencia: 08/08/13Monto: $ 243.010Proyecto: Planta de reciclado 2da.etapa. Fecha de transferencia: 09/11/13Monto: $ 1.500.000Proyecto: Relleno sanitario y planta de tratamiento. Fecha de transferencia: 15/10/13, 23/10/13 y 2/9/15Monto: $ 1.000.000, $ 1.360.000 y $ 2.360.000Proyecto: Planta de residuos 2da. etapa. Fecha de transferencia: 09/10/13Monto: $ 869.000Proyecto: Planta de separación y maquinarias. Fecha de transferencia: 11/07/13Monto: $ 3.232.195Proyecto: Planta de separación de residuos. Fecha de transferencia: 16/10/13Monto: $ 693.836Proyecto: Planta y maquinarias. Fecha de transferencia: 09/10/13Monto: $ 1.666.666Proyecto: Planta de separación de residuos. Fecha de transferencia: 16/04/13Monto: $ 10.588.780Proyecto: Camiones y tractores. Fecha de transferencia: NO HAYMonto: $ 2.800.000Proyecto: Maqquinaria y relleno sanitario. Fecha de transferencia: 22/09/15Monto: 2.000.000Proyecto: Ampliación y automatización planta RSU. Fecha de transferencia: 22/10/15Monto: $ 2.410.004,50Proyecto: Dos cargadores frontales. Fecha de transferencia: 23/07/14Monto: $ 806.372Proyecto: Retroexcavadora, barredora, retro pala y topadora. Fecha de transferencia: 10/02/15Monto: $ 1.250.000Proyecto: Mejoras en disposición inicial y reciclado. Fecha de transferencia: 18/09/15Monto: $ 1.519.000Proyecto: Camión y 300 contenedores. Fecha de transferencia: 27/10/15Monto: $ 2.503.225Proyecto: Camión con caja volcadora. Fecha de transferencia: 09/11/15Monto: $ 450.000Proyecto: Compra de camiones. Fecha de transferencia: 18/11/15Monto: $ 384.540Proyecto: Planta y celda sanitaria. Fecha de transferencia: 11/8/15 y 18/8/15Monto: $ 1.000.000 y $ 1.194.500Proyecto: Planta de separación y planta comp. Fecha de transferencia: 10/09/15Monto: $ 5.000.000Proyecto: Prensa y contenedores. Fecha de transferencia: 29/10/15Monto: $ 1.659.500Proyecto: Finalización planta. Fecha de transferencia: 23/10/15Monto: $ 3.935.890,85Proyecto: Dos camiones. Fecha de transferencia: 21/09/15Monto: $ 1.200.000Proyecto: Dos comp., 20 contenedores y chipeadora. Fecha de transferencia: 10/01/15Monto: $ 1.881.551Proyecto: Planta y equipamiento. Fecha de transferencia:07/10/15Monto: $ 220.000Proyecto: Topadora y 2 camiones compactadores. Fecha de transferencia: 30/09/15 y 7/10/15Monto: $ 3.800.000 y $ 661.505Proyecto: Camiones y contenedores. Fecha de transferencia: 30/11/15Monto: $ 1.568.839Proyecto: 15 contenedores. Fecha de transferencia: 30/9/15Monto: $ 7.400.000 y $ 587.000Proyecto: Saneamiento de cuatro basurales. Fecha de transferencia: 01/09/15Monto: $ 4.250.000Proyecto: Relocalización de planta. Fecha de transferencia: 30/10/15Monto: $ 2.500.000Proyecto: Readecuación de vertedero. Fecha de transferencia: 29/06/15Monto: $ 5.000.000Proyecto: Contenedor y campañas de RSU. Fecha de transferencia: NO HAYMonto: $ 1.429.180Proyecto: Estación de trasl. de P RSU. Fecha de transferencia: NO HAYMonto: $ 500.000Proyecto: Equipo compactador embolsador. Fecha de transferencia: NO HAYMonto: $ 4.987.000Proyecto: Camión recolector. Fecha de transferencia: NO HAYMonto: $ 1.400.000Proyecto: Camión. Fecha de transferencia: NO HAYMonto: $ 1.150.000Proyecto: Camión compactador y una retropala. Fecha de transferencia: NO HAYMonto: $ 1.747.601,51Proyecto: Dos camiones compactadores. Fecha de transferencia: NO HAYMonto: $ 650.000Proyecto: Vehículos, cestos y campaña. Fecha de transferencia: NO HAYMonto: $ 1.800.000Proyecto: Maquinaria, equipos, camiones y volquetes. Fecha de transferencia: NO HAYMonto: $ 2.000.000Proyecto: 2do.desembolso equipamiento para planta. Fecha de transferencia: 8/10/13 y 14/07/15Monto:$) 2.000.000 y $ 2.500.000Proyecto: Tres camiones. Fecha de transferencia: NO HAYMonto: 1.400.000Un caso especial registran municipios acerca de los cuales no existe referencia de haberse realizado la transferencia de dinero aunque sí hay expedientes abiertos, como es el caso deAsí, se acortan los tiempos y el juez federal comenzará a analizar cuáles de los intendentes, ex y actuales, comenzarán a desfilar por los tribunales de Comodo Py para prestar declaración indagatoria.Algunos de los jefes comunales que recibieron fondos del GIRSU, cuyo objetivo era la construcción de plantas de reciclado y/o maquinaria, explicaron a La Tecla que ya ejecutaron los fondos. Otros, en tanto, aseguran que Medio Ambiente aceptó cambios en cuanto al destino del dinero recibido.Además de, el juez Bonadío decidió procesar por esta causa a, en sus caracteres de asesores técnicos de la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Social, y a los ex jefes de gabinete de asesoresLa medida del procesamiento también alcanza alos ex secratario de la ex SAyDS,