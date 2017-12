REFORMA PREVISIONAL

"Va a haber mayor conflictividad social", dicen desde el Frente Renovador

Daniel Arroyo, diputado nacional y especialista en políticas sociales, dijo que la iniciativa del Gobierno es un "hachazo para los que menos tienen". Señaló que "no es una reforma seria".

, diputado nacional del Frente Renovador, señaló que a partir de la sanción de la reforma previsional propuesta por el Gobierno "hay más desigualdad en la Argentina", porque complica a jubiladores, pensionados y beneficiarios de la AUH."Empeora la desigualdad en un país que ya tiene 30% de pobreza, 48% de pobreza en los niños, 20% de desocupación en los jóvenes. En ese país, estirar la edad jubilatoria, o sea, hacer que los jóvenes no encuentran más trabajo, y bajar los ingresos a los que menos tienen no parece el camino adecuado. Creo que va a mayor conflictividad social", dijo.En declaraciones a, programa de, Arroyo postuló que no se trata de una "reforma seria" y pidió discutir en serio una reforma previsional. "Acordaron con las provincias compensarles recursos a las provincias y, en particular, fondos a la Provincia de Buenos Aires del Fondo del Conurbano Bonaerense, eso le dio 100.000 millones de pesos. Se les ocurrió sacarlo de los que menos tienen. Es un hachazo para los que menos tienen", enfatizó.Arroyo, quien fue ministro de Desarrollo Social en la Nación y también en la Provincia de Buenos Aires, rechazó que la modificación redunde en un beneficio al adecuarse al valor de la inflación, como hizo hincapié el Gobierno."Es mucha teoría esto de que después se va a compensar. Además, las proyecciones que ha hecho el Gobierno ninguna se ha dado. El año pasado la inflación iba a hacer del 12% y fue del 40 y pico. El Gobierno no ha sido muy exacto a la hora de proyectar. No sé por qué uno debería creer en cuestiones que no queda nada claro cómo va a evolucionar la economía. En el corto plazo, queda claro que van a ganar menos y en el mediano plazo, dios sabe", argumentó.